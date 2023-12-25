Соратники оппозиционера Алексея Навального спустя 19 дней после его исчезновения из владимирской колонии выяснили, что политик находится в ИК-3 за Полярным кругом, которую также называют «Полярный волк» или «Тройка». Чем известна эта колония особого режима, какие там условия содержания и кто еще отбывал в ней наказание, — в материале RTVI.

Наследие ГУЛАГа и «великой сталинской стройки»

Исправительная колония особого режима №3 расположена в поселке Харп городского округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Три часа на самолете из Москвы до Салехарда, затем паром через Обь (летом) или переправа по льду (зимой), дальше еще 50 км пути на машине. Или почти двое суток на поезде. Теперь у адвокатов Алексея Навального только такие пути к своему подзащитному», ― описывает дорогу до ИК-3 корреспондент «Би-би-си» Сергей Горяшко.

Колония образована по приказу МВД в августе 1961 года на базе законсервированных зданий бывшего лагерного подразделения 501-й стройки ГУЛАГа. Эта стройка была частью железнодорожной Трансполярной магистрали, известной как Великая сталинская магистраль, а впоследствии ― «мертвая дорога». Она должна была протянуться на полторы тысячи километров от станции Чум за Полярным кругом до Игарки, но после смерти Иосифа Сталина проект свернули.

Первую партию осужденных в ИК-3 привезли в 1967 году — это были особо опасные рецидивисты. Сейчас лимит колонии, согласно приказу ФСИН 2022 года, составляет 1020 мест. Учреждением руководит полковник внутренней службы Вадим Калинин.

В поселке Харп находится еще одна колония ― ИК-18, или «Полярная сова», где отбывают наказание особо опасные преступники, приговоренные к пожизненному заключению. Среди них ― «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, «коптевский маньяк» Сергей Застынчану, бывший майор милиции Денис Евсюков, устроивший стрельбу в московском супермаркете, лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин, участник захвата школы в Беслане Нурпаша Кулаев, серийный убийца Евгений Петров, «белгородский стрелок» Сергей Помазун.

Условия содержания

«Полярный волк» — «одна из самых северных и отдаленных колоний» с жесткими условиями, написал в посте о местонахождении Навального его соратник Иван Жданов*. ИК-3 не подключена к электронной системе ФСИН-письмо, но подключена к сервису Zonatelekom, через который можно отправить электронное письмо, говорится в телеграм-канале журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

Осужденные ИК-3 занимаются шитьем, деревообработкой и строительством, производят сувениры из камня и оленьих шкур, чумы для коренных народов Севера и нюки (покрытия из шкур для чумов). В колонии есть своя телестудия. Программы, которые заключенные снимают для других осужденных, «получаются познавательные с воспитательным эффектом», говорится в сюжете «Вестей Ямала».

ИК-3 известна как «красная зона», где ограничено влияние криминалитета, пишет журналист Дмитрий Колезев*. «Считается, что в колонии многое построено на том, чтобы сломить волю к сопротивлению и превратить непокорного осужденного в покорного», — говорится в его посте.

Сам поселок Харп — «гиблое место», рассказала RTVI правозащитница Вера Гончарова. По ее мнению, колонии «Полярный волк» и «Полярная сова» не сильно отличаются друг от друга по условиям содержания.

«В колониях особого режима есть чуть полегче условия <…>, но тоже не самые легкие. Это очень тяжелая жизнь, очень закрытое учреждение, максимум трудностей для доступа адвоката, максимум изоляции», — отметила Гончарова.

В ИК-3 отбывал часть срока соучредитель банка «Менатеп» Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа. Из интервью бизнесмена «Новой газете» 2006 года следует, что заключенным колонии можно смотреть телевизор, выписывать газеты и играть в игры.

«Зимой при минус сорока за десять минут можно дать дуба, а летом лицо, шею и руки жрут комары и мошка — тут даже и пыток никаких особенных выдумывать не нужно», — описывало издание погодные и природные условия жизни в Харпе.

В 2019 году канал «Приуралье» выпустил специальный репортаж о дне открытых дверей в ИК-3 для родственников осужденных. В сюжете показали бараки, столовую, школьные классы для осужденных, библиотеку с книгами «на любой вкус и запросы» в рамках допустимых законом, тюремный магазин и храм. «Пройдя по территории колонии, женщины признались, что такого увидеть не ожидали: не только чистота, но и благоустройство на хорошем уровне», ― говорится в ролике.

Супруга одного из осужденных рассказала в сюжете, что ожидала более мрачного вида, но «очень довольна» увиденным и будет «гораздо спокойнее» ждать своего мужа. Мать одного из заключенных отметила, что условия в ИК «приближенные к домашним», а осужденные «не чувствуют остро, что находятся за пределами проволоки».

Что такое колония особого режима, что можно заключенным

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, в исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины:

при «особо опасном рецидиве преступлений»,

осужденные к пожизненному лишению свободы,

осужденные, которым смертную казнь в порядке помилования заменили лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.

Для заключенных предусмотрено три типа условий: обычные, облегченные и строгие. В строгие помещаются злостные нарушители режима, а также осужденные «за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы». Строгие условия предусматривают содержание в помещениях камерного типа.

Что разрешено при строгих условиях:

ежемесячно покупать продукты питания и товары первой необходимости на сумму не выше 8,6 тыс. руб.,

два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в год,

одна посылка (передача) и одна бандероль в год,

ежедневная прогулка по полтора часа (при хорошем поведении ― до трех часов).

* признан Минюстом России иноагентом