Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу о пытках в тюремной больнице. Обвиняемыми проходили сотрудники ФСИН и зэки, сотрудничавшие с администрацией учреждения. Все они получили внушительные сроки. Один из фигурантов дела приговорен к пожизненному. Саму саратовскую ОТБ-1 ее бывшие сотрудники еще более 10 лет назад публично называли «концлагерем», но на жалобы оттуда долгое время никто не реагировал. Все изменилось, когда в сеть слили видео издевательств над заключенными.

По делу о пытках в ОТБ-1 проходили восемь фигурантов: начальник больницы Павел Гаценко, главный безопасник учреждения Сергей Мальцев, заключенные «активисты» Сергей Ананьев, Алексей Крайнов, Сергей Линкевич, Ильдар Мухаметзянов и Виталий Янин, а также Виктор Шеянов. Последний до приговора не дожил — в конце 2024 года его нашли мертвым в столичном СИЗО «Матросская тишина».

Всем фигурантам вменялось совершение насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и вымогательство (ст. 163 УК РФ). Гаценко и Мальцеву к этому добавили превышение должностных полномочий. Кроме того, Гаценко, как и «активисты» Ананьев, и Янин проходили по статье об убийстве группой лиц (ст. 105 УК РФ).

В деле было более 40 потерпевших. Кого-то из них избивали, кого-то насиловали швабрами, а кто-то из заключенных и вовсе не выдержал издевательств и скончался. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее заявлял, что всего в деле насчитывалось 44 эпизода преступной деятельности.

Согласно приговору суда, преступная группа в ОТБ-1 была создана не позднее 1 июня 2019 года начальником больницы Гаценко, Мальцевым и неустановленными следствием сотрудниками ФСИН в Саратовской области. Желая создать видимость эффективности своего управления учреждением, а также путем запугивания добиться от заключенных соблюдения режима, выяснить информацию о связях между ними, а также обогатиться за счет зэков — группа и решила совершать тяжкие преступления.

Исполнители были набраны из числа «активистов». Впрочем, как следует из приговора, Гаценко с Мальцевым были не прочь поучаствовать в экзекуциях. При этом все издевательства «актив» должен был снимать на видео.

«По указанию Гаценко и Мальцева [«активисты»] фиксировали совершение преступных действий в отношении осужденных на видеорегистратор, [а также] лично участвовали в совершении преступлений в отношении осужденных», — сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

По приговору, вынесенному фигурантам этого дела в конце декабря, Павел Гаценко получил 21 год лишения свободы, начальник отдела безопасности ОТБ-1 Мальцев — 16 лет. «Активисты» Крайнов, Мухаметзян, Линкевич и Янин были приговорены к 12, 17, 18 и 22 годам соответственно. Ананьев, которого заключенные ОКБ-1 вспоминали как основного садиста в группе, приговорили к пожизненному лишению свободы.

«Концлагерь»

Сообщения о пытках в ОТБ-1 впервые громко прозвучали из уст бывшего заведующего столовой медучреждения Дмитрия Шадрина еще в 2013 году. Об этом он заявил не в Саратове, а прямо в Госдуме во время заседания рабочей группы по развитию общественного контроля в местах принудительного содержания.

Шадрин тогда рассказал, что в больнице «не лечат, а калечат» заключенных. Само учреждение он назвал «концлагерем», а в качестве примера привел смерть осужденного за кражу Алексея Степанова, жестко избитого после того, как он подал жалобу на условия содержания в тюремной больнице на имя прокурора Саратовской области. По словам Шадрина, тело Степанова, скончавшегося от «тупой травмы живота», переносили из ШИЗО в больничное отделение, где «переписали больничную карту».

Тогда же Шадрин поведал и об известных ему фактах вымогательства в больнице и прочих нарушениях. Еще в 2013 году он прямо указывал на причастность к ним директора ОТБ-1 Гаценко. Но никакой серьезной реакции не последовало, к тому же в саратовском УФСИН к тому моменту прошли проверки: больницу проверял аппарат уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и даже Генпрокуратура. Никаких серьезных нарушений они по какой-то причине не выявили.

Прежде чем за ОТБ-1 взялись всерьез прошло восемь лет. А чтобы «осиное гнездо» садистов разворошили, всей стране пришлось увидеть жуткие кадры истязаний заключенных, которые обнародовал бывший обитатель больницы, мотавший там срок — белорусский айтишник Сергей Савельев.

Зловещий архив

Савельев в 2015 году был осужден в России по делу о наркотиках. В ОТБ-1 он работал на должности программиста и имел доступ к тюремным компьютерам, откуда скачал архив с видео пыток в размере 40 Гб, а затем, после освобождения, вывез его за границу. Позже он объяснял, что его самого пытали в этой больнице, из-за чего он был вынужден сотрудничать с администрацией.

В 2021 году жуткие кадры пыток, избиений и изнасилований заключенных были опубликованы в сети. Сразу после этого последовала реакция — правозащитники и депутаты потребовали провести масштабную проверку деятельности ОТБ-1 и саратовского управления ФСИН. КПРФ даже предлагала начать парламентское расследование, однако Госдума инициативу отклонила, сославшись на то, что это могло бы повлиять на работу следствия и суда. К тому моменту свою проверку уже проводила Генеральная прокуратура, а местный СК возбудил первое уголовное дело.

Обмудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что о ситуации она доложит президенту Владимиру Путину.

Далее уголовные дела стали возбуждаться по нарастающей, как снежный ком. Одновременно с этим со своих должностей слетели сначала начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов, а затем и директор ФСИН Александр Калашников. Из саратовского управления были также уволены 18 сотрудников. К концу ноября 2021 года задержали начальника больницы Гаценко и безопасника Мальцева. Суд отправил их в СИЗО, где с тех пор они и дожидались суда.

Бывшие заключенные тюремной больницы тоже стали писать заявления и давать комментарии, рассказывая о пережитом. Один из них, по имени Олег, например, вспоминал группу Гаценко и Мальцева так:

«Группировка фашистов, больше я не знаю, как их назвать, они искали беспринципных людей, которые готовы выбивать деньги, мучить людей, избивать, оскорблять, отбирать все до последнего».

По словам бывшего осужденного, Гаценко и Мальцев перешли от исправления заключенных, «к уничтожению».

Другой бывший заключенный по имени Алексей рассказывал RT, что в ОКБ-1 он находился с 2018 года. В феврале 2020-го, по словам мужчины, его вместе с еще пятерыми зэками избили и изнасиловали в приемной Гаценко. Весь процесс «активисты» снимали на камеру. После изнасилования Алексей заплатил истязателям 50 тысяч рублей.

«В один из дней «активисты» снова привели меня в одну из комнат и стали угрожать изнасилованием, но на этот раз палкой», — рассказал мужчина.

По его словам, они даже предлагали выбрать, какую швабру он предпочитает. Чтобы избежать этой участи, Алексей под диктовку написал заявление, в котором оговорил себя и других осужденных. В нем говорилось, что они якобы планировали бунт в учреждении. Подобных рассказов после публикации видеоархива было множество.

В декабре 2021 года ОКБ-1 посетила член Совета по правам человека при президента Ева Меркачева. Увиденное ее потрясло. Пыточные она назвала «зоной ужаса».

«Сотрудники пытались скрыть, что там происходило. Они во всех помещениях, где должны были оставаться на полу биологические следы после пыток — кровь, моча, сперма, велели всем осужденным, которые в хозотряде, эти полы вскрыть. Они их заменили и строительный мусор прятали. Там был линолеум, плитка. И все это они попытались вывезти. Следственный комитет, а расследованием занимается центральный аппарат, нашел часть этого мусора и изъял. Теперь это два мешка вещдоков», — описывала ситуацию в больнице Меркачева.

Уголовное дело ОКБ-1 рассматривалось в Московском областном суде с апреля 2024 года. 30 декабря приговор был оглашен. «Мучители не осталось безнаказанными», — написала у себя в канале сразу после оглашения Меркачева.

12 января адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы.