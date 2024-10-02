Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности подсудимых в случае мобилизации или заключения ими контракта на военную службу.

Ранее законодательство не предусматривало возможности заключения военного контракта обвиняемыми, если их дело находится в суде. Заключить контракт на участие в боевых действиях могли те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо уже осужденные.

В июне прошлого года Путин подписал закон, предусматривающий возможность поступать на службу в армию по контракту гражданам, имеющим судимость. Исключение составляют совершившие преступления против половой неприкосновенности, а также лица, осужденные за такие преступления, как терроризм, госизмена и шпионаж.

«У нас серединка выпала. На первом этапе [до передачи дела в суд] можно [поступить на военную службу по контракту], на третьем [после приговора] — можно, на втором [во время рассмотрения в суде] — нельзя. Теперь мы этот пробел устраняем», — объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Госдума приняла законопроект 24 сентября, на следующий день его одобрил Совет Федерации. Как отмечала думская пресс-служба, на период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту, будет приостановлено, а мера пресечения — отменена.

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).