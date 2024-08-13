Пленум Верховного суда одобрил законопроект о приостановке уголовных дел в отношении подсудимых, если те приняли решение отправиться в зону специальной военной операции. Если такие лица получат госнаграду, достигнут предельного возраста или покинут службу по состоянию здоровья, их дела будут прекращены. RTVI спросил экспертов, может ли это нововведение привести к росту преступности.

Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте России

Поскольку мы переживаем уникальный период в нашей правовой системе и ничего подобного не было раньше, то мы вряд ли сможем что-то спрогнозировать.

Уже по факту будет ясно, что с преступностью происходит — то ли она снижается, то ли повышается. Что касается конкретного пленума, то он, кажется, вписывается в ту логику, которой следует наш законодатель.

Сначала предоставили такую возможность людям, которые уже отбывали наказание. Следующим этапом — людям, которые находятся под следствием. И оставалась только одна категория — это те, в отношении кого следствие уже завершено, а дело их передано в суд. Теперь Верховный суд предложил, чтобы и они подпадали.

Будем смотреть, будем наблюдать. Сейчас, наверное, невозможно, как я уже сказала, предсказать что-то.

Андрей Некрасов, адвокат Nekrasov&Partners, старший преподаватель кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции

Не думаю, что всплеск преступности напрямую может быть связан с такой инициативой. Она направлена, скорее, на устранение если не пробела, то недостаточного законодательного регулирования в этой области в настоящий момент, при всем том, что уже есть в отношении помилования и прекращения дел участвующих в этих боевых действиях граждан России.

На мой взгляд, никакой социолог не согласится с тем, что сегодня россияне побегут массово совершать преступления, в том числе насильственные, ровно потому, что Верховный суд сказал «можно».

Так что, думаю, это исключительно юридический инструмент, с которым судам проще будет работать в таких ситуациях.