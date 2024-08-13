Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые решили отправиться в зону специальной военной операции (СВО) и заключили контракт с Минобороны, передает корреспондент «Ленты.ру» с заседания Пленума.

Приостановление уголовных дел предусмотрено на стадии предварительного расследования, сказано в пояснительной записке. Также Верховный суд предложил применять такой механизм на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

В документе говорится, что осуществлять это сможет суд, куда поступило уголовное дело, суд, который вынес приговор, или суд апелляционной инстанции. Такое предложение должно устранить возникший правовой пробел, так как до сегодняшнего дня решение этих вопросов на этапе судебного производства законодательно урегулировано не было, сказано в пояснительной записке.

Инициатива направлена на повышение уровня процессуальных гарантий для людей, совершивших преступления и решивших отправиться в зону боевых действий.

Закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» был принят в 2023 году. Он дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии и получить соответствующие гарантии. В марте 2024-го Госдума также одобрила законопроекты, которые предполагают механизм освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта на службу.

«Ъ» писал, что следователи СКР и другие правоохранители стали выступать в роли рекрутеров, набирающих бойцов для военной операции. Для этого, как отмечает издание, во время следственных действий и по их завершении они предоставляют фигурантам бумаги, в которых расписаны перспективы службы родине вместо отбывания срока.