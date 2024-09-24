Госдума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности подсудимых в случае заключения ими контракта о прохождении военной службы, передает корреспондент RTVI.

Законом устанавливается возможность освобождения от ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в ВС России или заключивших контракт о ее прохождении в период мобилизации или в военное время.

«[Принимаемыми поправками] устанавливается возможность поступления на военную службу по контракту также для лиц, являющихся обвиняемыми, подсудимыми на этапе судебного производства, когда прокурорами уголовное дело направлено в суд», — отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Госдума поддержала поправку, по которой судебный департамент при Верховном суде и Минобороны определят порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела подсудимых и освобождения от наказания осужденных.

Регламентируются основания и порядок принятия судом решений о приостановлении производства по уголовным делам на основании ходатайства командования воинской части, об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении этой категории подсудимых. Аналогичный механизм распространяется на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Действующее законодательство не предусматривает возможности заключения военного контракта обвиняемыми, если их дело находится в суде. Сейчас заключить контракт на участие в боевых действиях могут те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо уже осужденные.

Картаполов на пленарном заседании Госдумы напомнил о взятии Авдеевки, когда «группа наших бойцов проползла по трубе несколько километров и вышла в тыл к противнику».

«Так вот, большую часть этой группы составляли военнослужащие подразделения «Шторм Z» (в которое входили осужденные — Прим. RTVI). Я думаю, не надо вам объяснять, что это за подразделение», — сказал он.

Кроме того, Картаполов вспомнил Героя Советского Союза Александра Матросова, который в конце февраля 1943 года на территории современной Псковской области закрыл собой амбразуру вражеской огневой точки и погиб.

«Матросов, подвигом которого мы гордимся, гордились и будем гордиться, прошел через уфимскую трудовую колонию за беспризорничество, потому что ушел из дома, не захотев жить с мачехой, которая его притесняла», — сказал депутат, призвав «помнить свою историю».