МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина после публикации заключительного отчета о расследовании смерти британки Дон Стерджес в результате отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон также ввел санкции против Главного управления Генштаба ВС России (прежнее название — Главное разведывательное управление, ГРУ) и 11 россиян. О чем говорится в отчете и как отреагировала Россия — в материале RTVI.

МИД Британии потребовал от российского посла ответа на выводы расследования и «продолжающуюся кампанию враждебных действий России против Великобритании», говорится в сообщении британского правительства.

Лондон также ввел санкции против всего ГРУ и 11 россиян, которых британские власти считают сотрудниками киберразведки и офицерами военной разведки. По версии правительства страны, они якобы причастны к различным кибероперациям и организации «враждебной деятельности на Украине и по всей Европе».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя итоги расследования гибели Стерджес, назвал ее смерть «вечным напоминанием о безрассудной агрессии России».

Российский посол при визите в МИД Британии «категорически отверг безосновательные и бессмысленные обвинения» в адрес России и ее президента Владимира Путина, говорится в сообщении российского посольства.

«В связи с объявленными одновременно очередными нелегитимными ограничительными мерами против нашей страны было указано, что Россия оставляет за собой право на ответные действия», — заявили в дипмиссии.

Российские дипломаты также запросили у Лондона информацию о местонахождении и состоянии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пережили отравление в марте 2018 года в британском Солсбери. К ним запрошен консульский доступ, сообщили в посольстве.

В дипмиссии предположили, что действия британских властей нацелены на срыв мирного процесса по урегулированию на Украине. Публикация доклада по делу о гибели Стерджес «совпала с ухудшением положения Киева и провалами ВСУ на фронте», отметили в посольстве России, добавив, что Лондон своим «антироссийским поступком еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса».

О чем говорится в докладе по делу Стерджес

Расследование обстоятельств гибели Дон Стерджес началось в марте 2022 года по инициативе британского правительства. Следственную комиссию возглавил бывший судья Верховного суда лорд Энтони Хьюз. 4 декабря 2025 года он представил свои выводы по итогам расследования.

Согласно 178-страничному отчету, Стерджес стала случайной жертвой покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британское следствие считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а исполнителями покушения были сотрудники ГРУ, прибывшие в Солсбери под видом туристов и под вымышленными именами.

Скрипали выжили, но провели долгое время в больнице. После отравления отец и дочь якобы жили на конспиративной квартире британской разведки МИ-6, а затем получили новые документы и переехали в Новую Зеландию, утверждала Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Спустя несколько месяцев после инцидента со Скрипалями, в июле 2028 года, в больнице умерла еще одна жительница Солсбери — 44-летняя Дон Стерджес. Незадолго до госпитализации она получила в подарок от своего партнера Чарли Роули духи с этикеткой Nina Ricci, которые тот предположительно нашел в мусорном баке или на улице.

Находясь в квартире Роули в соседнем городе Эймсбери, Стерджес нанесла содержимое флакона на запястья, после чего резко почувствовала себя плохо. Роули позже тоже ощутил недомогание, скорую ему вызвал знакомый. Мужчина выжил.

Обвинения в адрес России

В отчете Хьюза утверждается, что дела покушение на Скрипалей, «должно быть, было санкционировано на самом высоком уровне президентом [России Владимиром] Путиным».

«Доказательства того, что это было нападение со стороны российского государства, являются неопровержимыми. <…> Я прихожу к выводу, что наиболее вероятным объяснением произошедшего является публичная демонстрация мощи российского государства с целью оказать воздействие как на международном, так и на внутреннем уровне», — заявил британский экс-судья.

Вину за гибель Дон Стерджес Хьюз возложил на предполагаемых сотрудников ГРУ, которые, согласно выводам расследования, после покушения на Скрипалей выбросили флакон с «Новичком», впоследствии найденный партнером Стерджес. Их действия «непосредственно и предсказуемо» привели к смерти британки, утверждается в докладе.

Откуда взялись отравившие Стерджес «духи»

Происхождению флакона с «Новичком» в отчете Хьюза посвящена целая глава. Где именно Чарли Роули его нашел, осталось неизвестным: мужчина злоупотреблял алкоголем и наркотиками и не смог доподлинно вспомнить обстоятельства находки. Он даже выдвигал версию, что его отравил знакомый, который впоследствии вызвал скорую, — Сэм Хобсон. По словам Роули, он чувствовал себя нормально до того, как Хобсон дал ему сигарету, кончик которой якобы мог быть отравлен.

Хьюз отметил в отчете, что ухудшение памяти является одним из «возможных побочных эффектов отравления фосфорорганическими веществами (и, следовательно, «Новичком»)». В сочетании с «чувством скорби» по Стерджес, пагубными привычками и предполагаемым воздействием «Новичка» у Роули «осталось мало или совсем не осталось достоверных воспоминаний» о расследуемых событиях, говорится в докладе.

Тем не менее Хьюз считает «скорее вероятным, чем нет», что Роули действительно где-то нашел флакон.

«Для того, чтобы это произошло, он должен был быть оставлен где-то в общественном или полупубличном месте теми, кто использовал “Новичок” в воскресенье, 4 марта 2018 года, на ручке входной двери дома Сергея Скрипаля», — говорится в докладе главы следственной группы.

По версии Хьюза, Роули нашел флакон из-под духов вскоре после отравления Скрипалей и забыл о нем на несколько месяцев, вследствие чего между отравлениями Скрипалей и Стерджес прошло четыре месяца.

Реакция России

Президент Владимир Путин называл Сергея Скрипаля «подонком» и предателем Родины. Комментируя информацию о других случаях отравления «Новичком», глава государства назвал это бредом.

«Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?» — заявил Путин в октябре 2018 года.

Сергей Скрипаль в 2004 году был арестован в России за госизмену в форме шпионажа в пользу Великобритании. Он признал вину, был лишен всех званий и наград и получил 13 лет колонии сторого режима. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля в рамках обмена заключенными с Западом. После освобождения экс-офицер ГРУ поселился в британском Солсбери.

В 2019-м Путин заявил в интервью Financial Times, что предатели должны быть наказаны, поскольку предательство — это «самое мерзкое преступление, которое можно себе представить». Президент подчеркнул, что не имеет в виду такой тип наказания, как инцидент в Солсбери. Он уточнил, что еще до этого Скрипаль был наказан в России судом и отсидел в тюрьме пять лет. Путин также отметил, что экс-офицер ГРУ «не представлял никакого интереса».

МИД России неоднократно заявлял о бездоказательности обвинений в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипалей и Стерджес, а также задавался вопросом о том, где и в каком состоянии находятся Сергей и Юлия Скрипали.

В конце ноября сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров предложил через Следственный комитет России запросить у Британии информацию о перспективах расследования дела Скрипалей, а через Генпрокуратуру и МИД — данные о месте их пребывания и состоянии здоровья с «фотоподтверждением».

Джабаров подчеркнул, что Юлия Скрипаль «была и остается» гражданкой России, а сведений о том, что ее отец после получения британского подданства выходил из российского гражданства, нет.

«Великобритания в соответствии с нормами международного права просто обязана информировать нашу страну о нынешней судьбе наших граждан, а не заниматься безответственными обвинениями в адрес Российской Федерации», — заявил сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу Джабарова, отметив, что «голословное обвинение в адрес России по любому поводу» стало «ритуалом западных стран».

«Просто стыдно, что такие государства суверенные таким образом себя ведут. Ложь на лжи, провокация на провокации, дезинформация идет мощнейшая, где нет доли правды. Поэтому давайте поддержим и направим обращение в Следственный комитет. Пусть они ответят», — заявила она.