Кремль решительно отвергает обвинения пяти западных стран в том, что Алексей Навальный был отравлен ядом лягушки и к этому якобы причастна Россия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее эксперты Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов заявили о том, что в образцах биоматериала Навального был обнаружен яд эпибатидин (токсин, который содержится в ядовитых древесных лягушках Южной Америки), который «с высокой долей вероятности стал причиной смерти» оппозиционера. Представители упомянутых стран заявили, что «только российское государство имело возможность» применить этот яд, и обвинили РФ в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Песков подчеркнул, что реакция в Кремле на подобные обвинения «очень негативная».

«Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», — сказал он.

14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что заявления об отравлении Навального ядом эпибатидином являются информационным вбросом Запада.

«Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все заявления и разговоры являются информационным вбросом, цель которого — отвлечение внимания от насущных проблем Запада», — добавила она.

По словам дипломата, в период, когда надо было бы предъявить результаты расследования по взрывам «Северных потоков», страны Запада вспоминают о Навальном.

«Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. Когда их спрашивали о местонахождении Скрипалей… И так по кругу», — отметила Захарова.

В сентябре 2025 года вдова оппозиционера Юлия Навальная рассказала, что соратники ее мужа в феврале 2024-го смогли получить и переправить за границу образцы биоматериалов Навального. По словам вдовы, эти образцы «независимо друг от друга» исследовали лаборатории двух стран, придя к выводу, что оппозиционер якобы был отравлен. Навальная добавила, что лаборатории не публикуют результаты исследований из «политических соображений», и потребовала обнародовать эти данные.

Смерть Навального

О смерти Алексея Навального в феврале 2024 года сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Оппозиционер умер в возрасте 47 лет колонии особого режима в поселке Харп (ИК-3 «Полярный волк») в Ямало-Ненецком автономном округе. В местном управлении ФСИН заявили, что ему стало плохо во время прогулки, реанимировать его не смогли. В медицинском свидетельстве, выданном матери оппозиционера, говорилось, что смерть наступила по естественным причинам.

В постановлении регионального Следственного комитета (СК), опубликованном вдовой Навального Юлией, сказано, что он умер в результате «комбинированного заболевания». В СК также указали, что смерть носила не криминальный, а «аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца», тогда как «обнаруженные телесные повреждения явились следствием медицинских манипуляций». Вдова оппозиционера заявила, что при жизни «никаких заболеваний сердца у Алексея не было».

Соратники и родственники Навального считают его смерть убийством и винят в случившемся российские власти. В Кремле подобные обвинения назвали голословными.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что за несколько дней до смерти Навального получил предложение обменять его. По словам главы государства, он был согласен на это при условии, что оппозиционер не вернется в страну.