В то время как международное внимание приковано к ядерному досье Ирана, Израиль видит не менее серьезную для себя опасность в иранской программе создания баллистических ракет. Многочисленные ракеты Ирана способны накрыть не только всю израильскую территорию, но и весь Аравийский полуостров, усеянный военными объектами США. Какие цели находятся в радиусе возможного иранского удара — в инфографике RTVI.

Иранские ракеты

Даже после 12-дневной войны с Израилем и беспрецедентных авиаударов США ракетный арсенал Ирана по-прежнему остается одним из крупнейших и наиболее разнообразных на Ближнем Востоке, говорится в недавнем отчете Iran Watch.

Портал приводит оценки израильских чиновников, согласно которым после боевых действий лета 2025 года у Ирана осталось 1500 ракет и 200 пусковых установок. При этом в Тегеране заявляли, что страна оправилась от последствий военных разрушений и теперь обладает еще более значительными возможностями, чем прежде.

По данным Iran Watch, сегодня у Ирана развернуто множество разнообразных баллистических ракет малой и средней дальности. Среди них:

Shahab-1, Fateh-110, Khalij Fars и Hormuz. Максимальная дальность полета — 300 км;

Shahab-2 и Fateh-313 — 500 км;

Zolfaghar — 700 км;

Qiam-1 — 700-800 км;

Dezful — 1000 км;

Shahab-3 — 1 300 км;

Fattah-1, Haj Qassem — 1 400 км;

Kheibar Shekan — 1 450 км;

Ghadr — 1 600 км;

Emad — 1 800 км;

Sejjil — 2 000 км.

Кроме того, на днях близкое к КСИР иранское информационное агентство Fars заявило, что на презентации нового ракетного полигона в Исламской республике военные развернули новую баллистическую ракету Khorramshahr-4 с дальностью полета до 2 000 км.

Иран видит в своих баллистических ракетах ключевой элемент стратегического сдерживания в отношении США, Израиля и других государств региона. В Тегеране настаивают, что вопрос производства этого оружия не подлежит обсуждению на каких-либо переговорах.

Между тем США выступают за установление ограничений на иранскую программу производства баллистических ракет. 6 февраля в Омане прошел первый раунд американо-иранских переговоров, в преддверии которого госсекретарь США Марко Рубио допустил, что одним из предметов беседы может стать ограничение дальности иранских баллистических ракет.

В свою очередь, иранская сторона рассматривает диалог с Вашингтоном исключительно в контексте обсуждения своей ядерной деятельности. Ракетный арсенал Ирана сохраняет потенциал для ядерного оснащения, что уже давно вызывает международную озабоченность, однако иранские власти официально отрицают обвинения в разработке ядерного оружия, утверждая, что их ядерная программа носит исключительно гражданский характер.

Американские базы

За последние годы Иран не раз атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке. Среди наиболее известных инцидентов — удар по теперь уже бывшей американской авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке в 2020 году в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, а также обстрел авиабазы Аль-Удейд в Катаре в 2025 году в ответ на авиаудары США по иранским ядерным объектам.

В Тегеране заверяют, что готовы на новые удары по американским базам в регионе в случае нападения США на Исламскую республику. Хотя американский президент Дональд Трамп еще не решился на новые военные действия против Ирана, США в последние недели укрепили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Как сообщает The Washington Post, за последний месяц Пентагон перебросил к границам Ирана десятки самолетов и сосредоточил в акватории региона около 12 военных кораблей.

Между тем значительное военное присутствие США во многих странах региона предоставляет Ирану широкий спектр потенциальных целей. К числу таких государств относятся Сирия, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман, а также Бахрейн. Это маленькое королевство имеет огромное значение для Пентагона, поскольку там базируется Пятый флот ВМС США, патрулирующий воды от Персидского залива до Индийского океана.

В небольшом Кувейте расположены сразу несколько военных баз США, включая Кэмп-Арифджан и аэродром Али-аль-Салем. Ключевой стратегический объект находится и в ОАЭ — это авиабаза Аль-Дафра неподалеку от Абу-Даби. А вышеупомянутая база Аль-Удейд в Катаре, расположенная в пустыне под Дохой, служит передовым штабом Центрального командования США и вмещает контингент около 10 000 американских военнослужащих.

Исключительный объект стратегической важности — это авиабаза Инджирлик, расположенная на юге Турции и находящаяся под совместным управлением турецких и американских ВВС. Ее главное отличие в том, что на ее территории размещены ядерные боеголовки США.