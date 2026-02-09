Во время недавних встреч представители израильского Минобороны предупредили американских коллег, что иранская программа создания баллистических ракет представляет не меньшую угрозу существования Израиля, чем ядерная программа, и Тель-Авив готов действовать в одиночку при необходимости. Об этом сообщили The Jerusalem Post источники в службе безопасности.

«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», — сказал собеседник издания.

При этом он отметил, что Израиль пока не достиг этого порога, но постоянно отслеживает события внутри Ирана.

Источник отмечает, что Тель-Авив не позволит Ирану восстановить системы стратегического вооружения в масштабах, угрожающих существованию Израиля.

По словам одного представителей израильского Министерства обороны, нынешний момент является «исторической возможностью» нанести значительный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и нейтрализовать активные угрозы Израилю и соседним государствам.

6 февраля посольство США заявило, что американцам необходимо немедленно покинуть Иран. В диппредставительстве отметили, что в Иране усилены меры безопасности, перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта и заблокирован интернет. Также посольство призвало американцев разработать план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешательством в Исламскую республику, которую в последнее время раздирают масштабные протесты. Вашингтон уже нарастил военно-морскую мощь и усилил ПВО на Ближнем Востоке, демонстрируя готовность к эскалации с Тегераном.

11 февраля премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля встретится с Трампом в США, чтобы обсудить прошедшие переговоры Вашингтона с Ираном по ядерной сделке. В офисе израильского премьера отметили, что Нетаньяху считает, «что любые переговоры должны включать ограничения баллистических ракет Ирана».