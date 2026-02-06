Американцам необходимо немедленно покинуть Иран, предупредила пресс-служба посольства США. В ведомстве предложили рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

В посольстве отметили, что в Иране усилены меры безопасности, перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта и заблокирован интернет.

«Правительство Ирана продолжает ограничивать доступ к мобильной, стационарной и национальной интернет-сети. Авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана», — сказано в сообщении.

Посольство призвало американцев разработать план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США.

«Если вы не можете покинуть помещение, найдите безопасное место внутри своего дома или в другом безопасном здании. Запаситесь едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами», — отметили в диппредставительстве.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что граждане США подвергаются в Иране значительному риску задержания, а демонстрация американского паспорта или связей с США может сама по себе стать причиной ареста.

«Правительство США не может гарантировать вашу безопасность, если вы решите покинуть страну, используя следующие варианты. Вам следует уезжать только в том случае, если вы считаете это безопасным», — сообщили в посольстве.

Также в дипредставительстве отметили, что гражданам США не следует совершать поездки в Афганистан, Ирак или в приграничный район между Пакистаном и Ираном.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешательством в Исламскую республику, которую в последнее время раздирают масштабные протесты. Вашингтон уже нарастил военно-морскую мощь и усилил ПВО на Ближнем Востоке, демонстрируя готовность к эскалации с Тегераном.

При этом американский лидер пока не принял окончательного решения о применении силы в отношении Ирана и открыт для дипломатического урегулирования конфликта, рассказали Axios представители Белого дома. Трамп рассчитывает, что переговорщики со стороны США и Ирана «договорятся о чем-то приемлемом», допустив «удовлетворительную сделку даже без учета ядерного оружия».