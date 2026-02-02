Пока весь мир гадает, решится ли глава США Дональд Трамп ударить по Ирану, Вашингтон призывает Тегеран заключить сделку. Потенциальное соглашение может помочь избежать региональной войны, о которой предупреждал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По информации источников Axios, представители обеих стран встретятся в ближайшие дни в Турции. Однако вопрос о том, сможет ли диалог привести к конкретным мирным договоренностям, пока остается открытым.

Диалог на фоне угроз

Белый дом дал понять Тегерану «через несколько каналов», что готов к прямому диалогу, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По данным источников портала, над подготовкой американо-иранских переговоров в Анкаре в конце этой недели работают три страны — Турция, Египет и Катар.

Ожидается, что на встрече с высокопоставленными представителями Ирана американскую сторону будет представлять главный переговорщик Трампа — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи подтвердил CNN, что «дружественные» Тегерану страны «плодотворно» работают над укреплением доверия между США и Ираном. По данным Reuters, именно Арагчи возглавит иранскую делегацию на переговорах в турецкой столице.

Турция, Египет и Катар уже сотрудничали с администрацией Трампа по вопросу прекращения огня в Газе. Теперь же они рассчитывают, что американо-иранский диалог предотвратит региональную войну, отмечает Axios.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что в случае новой атаки США на Исламскую республику война грозит всему Ближнему Востоку. Даже после 12-дневной войны с Израилем у Тегерана остаются возможности наносить удары по американским и союзным Вашингтону целям в регионе, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, отмечает The New York Times.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешательством в Исламскую республику, которую в последнее время раздирают масштабные протесты. Вашингтон уже нарастил военно-морскую мощь и усилил ПВО на Ближнем Востоке, демонстрируя готовность к эскалации с Тегераном.

Между тем на фоне усиления напряженности с Ираном в Пентагоне прошли переговоры высокопоставленных американских и израильских военных, сообщило 1 февраля Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Для одних сделка, для других ультиматум

Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о применении силы в отношении Ирана и открыт для дипломатического урегулирования конфликта, рассказали Axios представители Белого дома. Американский президент США рассчитывает, что переговорщики со стороны США и Ирана «договорятся о чем-то приемлемом», допустив «удовлетворительную сделку даже без учета ядерного оружия».

По информации иранских источников Reuters, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран окончательно прекратил обогащать уран, ограничил дальность и количество баллистических ракет, а также перестал поддерживать своих региональных прокси, включая ХАМАС в Газе, «Хезболлу» в Ливане и хуситов в Йемене.

Между тем в Белом доме сомневаются, позволит ли аятолла Али Хаменеи своим дипломатам заключить сделку, которая устроит США, подчеркивает Axios.

Потенциальные переговоры США с Ираном рискуют свестись к неприемлемому для Тегерана ультиматуму со стороны Вашингтона, сказал RTVI ведущий научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его мнению, ни республиканские администрации в целом, ни тем более администрация Трампа в частности, не рассматривают дипломатию как предпочтительный способ решения «иранской проблемы».

Эксперт обратил внимание, что даже на уровне риторики нарратив Белого дома носит очень агрессивный и воинственный характер, а в его внешнеполитическом инструментарии явно преобладают жесткие методы.

«Это означает, что США при республиканцах и при Трампе особенно в меньшей степени склонны к переговорному треку в отношении Ирана. Они в меньшей степени склонны к заключению и достижению каких-либо договоренностей хотя бы потому, что не воспринимают Тегеран как режим, которому можно в какой-то степени доверять и который в той или иной степени легитимен с их точки зрения», — подчеркнул Лев Сокольщик.

По словам эксперта, во время обоих президентских сроков Трампа целью США в отношении Ирана была борьба с иранским государством и его политическим режимом, чтобы в конечном итоге вернуть страну в орбиту американского влияния.

«Риски действительно высокие»

Значимую роль в жесткой позиции Белого дома в отношении Тегерана играет и личная позиция Дональда Трампа, отметил Лев Сокольщик.

«Во многом сейчас внешняя политика США персоналистская. Она очень зависит от решений одного человека. При этом у этого человека, у президента Трампа, есть свое специфическое видение проблемы Ирана», — сказал собеседник RTVI.

Как отмечает эксперт, на Трампа влияет и его ближайшее окружение, в первую очередь — его зять и старший советник Джаред Кушнер, выходец из еврейской ортодоксальной семьи. В Белом доме при республиканцах также сильны позиции лоббистов, отстаивающих интересы как Израиля, так и тех стран Персидского залива, для которых борьба с Ираном — ключевой вопрос национальной безопасности.

Негативная динамика в американо-иранских отношениях наблюдается уже продолжительное время, а ситуация развивается по нарастающей спирали, где каждый новый виток означает усиление давления и рост эскалации. Несмотря на заявленные намерения о переговорах, сегодняшняя напряженность между США и Ираном вполне может перерасти в прямое военное столкновение, допустил собеседник RTVI.