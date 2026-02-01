Если США совершат атаку на Иран, то тем самым они развяжут полномасштабную региональную войну, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его слова приводит агентство Tasnim.

Хаменеи призвал иранцев не бояться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске большого количества вооружений на Ближний Восток.

«Я не думаю, что иранский народ должен бояться этих высказываний. Иранский народ не поддается этим словам. <…> Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но в ответ тому, кто будет жаден, захочет напасть и причинить вред, народ Ирана даст крепкий отпор», — сказал иранский лидер.

Проходившие в январе протесты, сопровождавшиеся беспорядками и гибелью людей, Хаменеи расценил как попытку государственного переворота, который «был подавлен».

«Их целью было разрушение важных центров управления страной, и именно поэтому они нападали на полицию, государственные учреждения, центры Корпуса стражей исламской революции, банки и мечети, а также поджигали Коран», — заявил он.

В конце января Трамп пригрозил Ирану более сильной атакой, чем та, которая была совершена в июне 2025-го, когда американские военные нанесли серию ударов по ключевым иранским ядерным объектам. Президент США также заявил, что в сторону республики движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Как утверждают источники CNN, Трамп обдумывает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану из-за отсутствия прогресса в переговорах по ядерной программе. По их словам, варианты американского лидера включают авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, которых Вашингтон считает ответственными за убийства протестующих, а также атаки на ядерные объекты и правительственные учреждения Ирана.

Собеседники CNN указывают, что Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США — USS Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln вошел в Индийский океан 26 января и продолжает приближаться к Ирану. Как сообщает CNN, авианосец мог бы поддержать любые потенциальные операции против страны. Речь идет как об оказании помощи в нанесении ударов, так и о защите региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Тегерана.

Источники CNN утверждают, что в январе Вашингтон и Тегеран обменились сообщениями, в том числе через оманских дипломатов и между спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В частности, поднимался вопрос о потенциальной встрече, чтобы «предотвратить нападение США».

Иран признал армии стран ЕС террористическими

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Совет министров иностранных дел ЕС включил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в европейский список террористических организаций.

1 февраля парламент Ирана принял ответные меры и признал террористическими армии стран ЕС.

«Согласно пункту 7 закона «Об ответных мерах», в ответ на объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией армии европейских стран считаются террористическими группами, и последствия этого шага лягут на Европейский союз», — передает ТАСС слова спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа.

Он также заявил, что европейцы, стремясь «нанести удар» по КСИР, «фактически выстрелили себе в ногу и, в очередной раз, слепо подчиняясь американцам, решили действовать вопреки интересам собственного народа».