Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты нанесения ударов по Ирану, передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Варианты американского президента включают авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, которых Вашингтон считает ответственными за убийства протестующих. Также рассматриваются атаки на ядерные объекты и государственные институты Ирана, сообщили источники телеканала.

Собеседники CNN отметили, что Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом месяца, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

По словам источников, в январе Вашингтон и Тегеран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов и между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Обсуждалась также возможность их встречи, которая в итоге не состоялась.

Ранее Трамп говорил, что США готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом 2025 года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан 26 января и продолжает приближаться к Ирану. CNN поясняет, что там группа может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

В июне 2025 года Соединенные Штаты нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Тогда были атакованы подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран в свою очередь объявил операцию «Хорошая весть о победе» («Бешарат Фатх») и нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — шесть-десять баллистических ракет, три из которых преодолели системы ПВО.

С конца декабря в Иране проходят массовые протесты, которые охватили Тегеран и несколько десятков городов республики. 12 января власти Ирана объявили трехдневный траур в память «о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму». Причиной протестов стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль.