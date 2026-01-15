В отношении подозреваемых, задержанных в ходе протестных акций в Иране, следует провести быстрые судебные процессы и казни. Об этом сказал глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, пишет Associated Press.

По его словам, если иранские власти хотят восстановить стабильность, то это необходимо сделать сейчас.

«Мы должны сделать это быстро. Если мы затянем этот процесс на два или три месяца, эффект будет другим», — сказал Мохсени-Эджеи.

Это заявление было опубликовано государственным телевидением Ирана и прозвучало несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по стране за убийство протестующих.

Reuters ранее писал, что во время разгона протестов погибли около 2,6 тыс. человек, включая сотрудников силовых структур.

Массовые протесты проходят в Иране с конца декабря, они охватили Тегеран и несколько десятков городов республики. 12 января власти Ирана объявили трехдневный траур в память «о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму».

Власти Ирана обвинили США и Израиль в подстрекательстве и разжигании акций, а также в доставке на улицы городов террористов. Накануне Тегеран объявил, что готовит превентивный удар, после чего Пентагон рекомендовал персоналу основной своей ближневосточной военной базы в Катаре эвакуироваться к вечеру.

Ранее в своих публичных заявлениях президент США Дональд Трамп утверждал, что помощь Вашингтона протестующим «уже в пути». Однако на прямой вопрос журналистов о том, в чем конкретно будет заключаться эта поддержка, президент США уклонился от ответа, заявив: «Вам придется выяснить это самим».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы США нанести удары по иранской территории недопустимыми, предупредив о «пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности».