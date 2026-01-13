Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Иране с призывом захватывать органы власти и заявил, что «помощь уже в пути». Свое сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои государственные учреждения! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят большую цену. Я отменил все встречи с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не остановится бессмысленное убийство протестующих. Помощь в пути. Сделаем Иран великим снова!» — написал Трамп.

В то же время официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «категорически недопустимыми» угрозы со стороны американского руководства, касающиеся возможности нанесения новых военных ударов по территории Ирана. Беспорядки в республике дипломат сочла «инспирированными извне».

Захарова также предупредила о негативных последствиях использования обстановки в Иране как для Ближнего и Среднего Востока, так и для глобальной системы международной безопасности.

«Решительно отвергаем и бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана повышением торговых тарифов», — добавила она.

Как отметила Захарова, что динамика ситуации внутри Ирана позволяет рассчитывать на постепенную стабилизацию обстановки, а многотысячные шествия граждан страны в поддержку суверенитета служат залогом провала «зловещих планов» ее недоброжелателей. Она также уточнила, что российская сторона поддерживает контакт со своими загранучреждениями на иранской территории, которые работают в штатном режиме.

Россиян, которые находятся в Иране, Захарова призвала соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, фото- и видеосъемки, а также соблюдать требования правоохранительных органов и спецслужб.

Ранее Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США, для стран, которые ведут бизнес с Ираном.

Массовые протесты проходят в Иране с конца декабря, они охватили Тегеран и несколько десятков городов республики. По данным Reuters, в ходе беспорядков погибли около 2 тыс. человек. 12 января власти Ирана объявили трехдневный траур в память «о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму».