Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин для государств, которые ведут бизнес с Ираном. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США», — сказано в сообщении американского лидера.

Bloomberg уточняет, что главные торговые партнеры Ирана — Индия, Турция и Китай.

Трамп уже вводил 50-процентные пошлины на индийские товары из-за закупок российской нефти. По данным агентства, дополнительные 25%-процентные тарифы на китайскую продукцию могут нарушить торговое перемирие, которое президент США заключил с Си Цзиньпином в конце 2025 года.

Также Bloomberg отмечает, что ситуация находится под угрозой из-за предстоящего решения Верховного суда США о законности глобальных пошлин Трампа. Если судьи вынесут решение против него, это может затруднить его способность быстро ввести пошлины в отношении партнеров Ирана. Следующее заседание суда, на котором будет вынесено решение, состоится в среду, 14 января.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США рассматривает любые действия против Ирана из-за жесткого подавления протестов, в том числе и авиаудары, но «первым вариантом» считает дипломатию.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они охватили не только столицу — Тегеран, но и десятки городов страны. Однако оценить их реальный масштаб сейчас не представляется возможным — власти отключили интернет в стране. Очевидцы говорят о жестких репрессиях в отношении демонстрантов — в открытых источниках пишут о 2 тыс. убитых. В свою очередь, иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщает, что в Исламской республике объявлен трехдневный траур «в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму».