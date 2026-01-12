В Иране действуют параллельные структуры безопасности, призванные сдерживать друг друга. Это делает массовое дезертирство военных невозможным и создает «внутреннюю защиту от переворотов». Таким мнением с RTVI поделился старший преподаватель ирановедения в Центре арабских и исламских исследований Австралийского национального университета, доктор Алам Салех.

«Устойчивость иранского режима во многом обусловлена его намеренно фрагментированной структурой безопасности. Параллельные системы традиционной армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) призваны уравновешивать друг друга, что делает массовое дезертирство военных, как это было замечено в других региональных восстаниях, чрезвычайно трудным», — рассказал Алам Салех RTVI.

По словам эксперта, «из-за этой внутренней защиты от переворотов любые потенциальные перемены наталкиваются на единую стену принудительной власти».

Иранист также полагает, что идея смены режима не находит массовой поддержки в обществе — даже среди среднего класса.

«Значительная часть населения, включая большую часть городского среднего класса, по-прежнему испытывает сильное беспокойство. Катастрофические последствия иностранных интервенций и гражданских войн в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане за последние 25 лет служат мощным сдерживающим фактором. Многие опасаются, что открытые беспорядки могут привести к развалу государства, иностранному военному вмешательству или длительному хаосу», — говорит доктор Салех.

Как отметил собеседник RTVI, «это беспокойство усиливается из-за позиции Тегерана, который считает, что протесты были спровоцированы Соединенными Штатами и Израилем».

«Следовательно, несмотря на широко распространенное недовольство, страх развязать разрушительный конфликт, выходящий из-под контроля режима, по-прежнему сдерживает более широкое участие [иранцев в протестах], особенно среди тех, кому есть что терять в экономическом и социальном плане», — заключил Алам Салех.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они охватили не только столицу — Тегеран, но и десятки городов страны. Однако оценить их реальный масштаб сейчас не представляется возможным — власти отключили интернет в стране. Очевидцы говорят о жестких репрессиях в отношении демонстрантов — в открытых источниках сообщается о 2000 убитых. В свою очередь, иранская гостелерадиокомпания IRIB передает, что в Исламской республике объявлен трехдневный траур «в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму».