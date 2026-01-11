Участники массовых акций протеста в Иране заявили телеканалу CNN, что силовики применяют к протестующим «жестокое насилие», а одна женщина рассказала о «телах, сваленных друг на друга», в одной из тегеранских больниц.

Источники CNN утверждают, что силовики, вооруженные военными винтовками, убили «много людей». Поскольку интернет в Иране отключен уже более 60 часов, зарубежные журналисты не могут получить более актуальную информацию из первых рук.

Протесты начались 28 декабря с демонстраций на тегеранских рынках, где владельцы торговых точек выступили против резкого роста инфляции. Акции распространились более чем по сотне городов и, как пишут СМИ, стали «самым серьезным вызовом иранскому режиму за последние годы».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает иранский народ. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил атаковать Тегеран, если силовики продолжат убивать протестующих. По неподтвержденным данным, уже погибли десятки людей.

Собеседники CNN поделились историей о том, как пытались помочь пожилому мужчине, раненному зарядом дроби в ногу и получившему перелом руки. Очевидцы повезли его в ближайшую больницу, но там не оказалось мест. Тогда они съездили с раненым в другие больницы города — и везде сталкивались с одной и той же ситуацией: приемный покой перегружен, врачей не хватает, царит хаос.

Присутствовавшая на акции протеста в Тегеране соцработница назвала увиденное «кошмаром». По ее словам, полицейские стреляли в демонстрантов, использовали слезоточивый газ и «все, что можно придумать». «Это было очень страшно», — заявила женщина. Она рассказала, что видела, как девочку били в шею электрошокером, пока та не потеряла сознание.

Другая собеседница CNN побывала в тегеранской больнице, где, как она утверждает, тела погибших были свалены в кучи друг на друга.

Иранские медики рассказали изданию IranWire, что оказывали помощь пострадавшим от действий силовиков в ходе разгона акций протеста. В частности, в южном городе Ширазе женщина получила огнестрельные ранения головы и шеи, а в восточном городе Нейшабуре силы безопасности стреляли по протестующим с крыш зданий и ранили случайно оказавшихся поблизости шестерых членов одной семьи и медсестру-сиделку, которая возвращалась домой от пожилой пациентки.

Учившийся в Тегеране врач из Чикаго Мохаммад Лесанпезешки со ссылкой на своих иранских коллег рассказал, что больницы перегружены из-за большого количества поступающих туда раненых: в ортопедическом отделении десятки пациентов с простреленными конечностями, а в офтальмологической клинике Фараби — сотни раненых с пулями в глазницах.

Информационное агентство по правам человека HRANA утверждает, что за последние 14 дней в связи с протестными акциями в Иране погибли по меньшей мере 78 протестующих. Местные правозащитники сообщили о гибели как минимум 116 человек, включая 38 силовиков. По их данным, арестованы не менее 2638 участников митингов и шествий.