Иранский город Абданан, расположенный недалеко от границы с Ираком, был полностью взят под контроль протестующими, сообщает Fox News со ссылкой на представителей оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (НСРИ).

Помимо Абданана, по утверждению оппозиции, под контроль протестующих также перешел город Малекшахи в провинции Илам.

«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах», — заявил в интервью Fox News член комиссии по иностранным делам НСРИ Али Сафави.

Президент Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави опубликовала пост в соцсети X, где выразила признательность протестующим в Малакшахи и Абданане. По ее словам, демонстранты в этих городах «заставили силовиков режима отступить».

Местные журналисты сняли, как иранские полицейские в Абданане машут демонстрантам и аплодируют им, пишет Bild. Издание называет эти кадры «признаком неустойчивости режима».

В то же время иранские государственные агентства Tasnim и Mehr не подтвердили сообщения о захвате протестующими городов на западе республики.

«Спустя несколько напряженных часов в Малекшахи <…> благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована», — передает Tasnim.

Как пишет Mehr, после демонстрации в Абданане группа из 250-300 человек начала заниматься вандализмом. Силовики восстановили порядок, ситуация находится под контролем, говорится в статье.

Массовые антиправительственные протесты, вызванные ростом инфляции и обесцениванием национальной валюты (риал), продолжаются в Иране с конца декабря, они охватили около 100 городов республики. Для подавления демонстраций силовики используют слезоточивый газ и водометы. В республике также фиксируются перебои с интернетом. В ходе демонстраций погибли по меньшей мере 36 человек, более 2 тыс. были задержаны, сообщает правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Лидер иранской оппозиции Реза Пехлеви объявил об «историческим шансе» для смены режима. В свою очередь власти республики заявили, что протестные выступления стали результатом «иностранного заговора».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «придут на помощь», если иранские силы безопасности будут убивать участников акций протеста в республике. В Тегеране заявление главы Белого дома назвали «безрассудным» и пригрозили ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «бунтовщиков нужно поставить на место», и пообещал «не уступать врагу». Аятолла может сбежать в Москву в случае, если силовики не справятся с подавлением протестов, утверждает британская газета The Times со ссылкой на разведданные. Журналист-международник Аббас Джума заявил «Абзацу», что «в подобный сценарий слабо верится».