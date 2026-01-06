Иранское правительство рассчитывает подавить масштабные протесты, вспыхнувшие в стране на фоне экономического кризиса, за счет раздачи населению купонов стоимостью около 550 рублей на месяц. Их получат большинство из 90 млн местных жителей.

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатаме Мохаджерани заявила, что этот план призван «сохранить покупательную способность домохозяйств, сдержать инфляцию и обеспечить продовольственную безопасность». Министр труда Ахмад Майдари подтвердил, что деньги будут выдаваться в виде купонов, которые можно обменять только на товары первой необходимости.

СМИ отмечают, что самые скромные потребности большинства иранцев обходятся как минимум в 16,5 тысячи рублей ежемесячно, поэтому раздача купонов не спасет положение. Оно может даже усугубиться: как признала сама Мохаджерани, эта мера поддержки может привести к подорожанию некоторых товаров первой необходимости на 20-30%.

Иранская газета Setareh Sobh назвала план властей «экономической авантюрой», напомнив, что схожие инициативы в прошлом не помогли стабилизировать цены и восстановить доверие населения. В статье говорится, что после революции 1979 года иранская валюта потеряла примерно 20000% своей стоимости.

«Эта девальвация является результатом <…> некомпетентности в управлении и исключении экспертов из парламента и правительства», — пишет издание.

Массовые протесты в 107 иранских городах продолжаются уже десятый день, поводом для них стал в первую очередь резкий рост стоимости жизни. Одними из первых на улицы вышли торговцы, возмущенные обвалом риала и резким ростом инфляции, из-за которого пм пришлось закрыть свои магазины.

Около тысячи протестующих взяты под арест; погибли минимум 19 человек, включая троих подростков. Власти Ирана заявили, что протестные выступления стали результатом «иностранного заговора».

Главный судья Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи поручил генпрокурору «действовать в соответствии с законом и решительно противостоять участникам беспорядков и тем, кто их поддерживает… и не проявлять никакой снисходительности или попустительства». Он заверил, что судебная система «прислушивается к протестующим и отделяет их от участников беспорядков».