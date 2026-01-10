В Иране, который с 28 декабря охвачен масштабными протестами, погибли десятки, а возможно, сотни людей, сообщают СМИ за пределами страны. По их данным, число жертв выросло после того, как правительственные силы стали стрелять по демонстрантам в разных населенных пунктах начиная с 8 января.

Новостной портал организации иранских правозащитников HRANA (Human Rights Activists News Agency, базируется в США) в своей сводке 9 января написал о 65 убитых за 13 дней. Их данными пользуются многие западные СМИ, а также сайт арабской телекомпании «Аль-Джазира».

Как уточняет HRANA, из 65 погибших 50 были участниками протестов, среди них семеро детей и подростков, 14 — представителями силовиков и еще один — гражданским чиновником.

Американский журнал Time приводит гораздо большее число жертв, ссылаясь на неназванного врача из Тегерана. По его сведениям, только в шести больницах зарегистрировано 217 смертей участников протестов, в основном в результате стрельбы боевыми патронами.

«Рост числа погибших, если он подтвердится, означает, что сбылись опасения по поводу возможного жестокого подавления [протестов] после того, как режим с четверга практически полностью отключил интернет и телефонную связь по всей стране», — пишет Time.

Журнал напомнил, что только накануне президент США Дональд Трамп снова предупредил, что американские силы вмешаются в ситуацию, если власти в Иране начнут убивать людей.

«Мы нанесем им очень сильный удар по самому больному месту. Это не означает ввода войск, но это означает очень очень болезненный удар», — заявил он (цитата по CBS).

В еще одном заявлении Трамп уточнил, что США могут тоже «начать стрелять».

«Лучше не начинайте стрелять, потому что мы тоже начнем стрелять», — сказал он в пятницу, имея в виду иранские власти.

Ранее в январе Трамп написал в соцсети Truth Social, что если Иран будет «жестоко убивать мирных протестующих», то США «придут на их защиту».

Что утверждают власти и СМИ в Иране

В самом Иране власти признают наличие «мирных народных протестов» из-за экономических проблем, однако утверждают, что под видом протестующих на улицы также выходят «вооруженные диверсанты», «террористы» и «предатели родины». Именно в таких выражениях в статье полуофициального новостного агентства Tasnim объясняются беспорядки в провинции Хорасан-Резави и ее главном городе Мешхед.

Официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Тахан Назиф заявил, что в беспорядках действуют «скрытые силы», и что хаос создан «иностранным вмешательством». По его словам, которые приводит Tasnim, мирно протестующий народ «требует разобраться с участниками беспорядков».

На пресс-конференции он выразил соболезнования в связи с гибелью «группы мучеников, защищавших безопасность страны», но не привел их число и не уточнил, о ком речь. Назиф упомянул лишь одного погибшего наблюдателя Совета стражей конституции в Казвине на севере страны.

Агентство ранее писало, что в городе Керманшах в столкновениях с протестующими погибли двое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в публичном заявлении 9 января обвинил Дональда Трампа в циничном вмешательстве во внутренние дела страны, а протестующих сограждан — в желании угодить американскому президенту.

В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи предупредил, что некоторым протестующим в Иране может грозить смертная казнь за акты вандализма в отношении государственной собственности.

Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что протестующие устроили погромы объектов экономической инфраструктуры, включая 26 банков, а также атаковали две больницы и подожгли 25 столичных мечетей, передает CNN, добавляя, что эти данные пока невозможно подтвердить независимо.



Протесты и призыв к силовому захвату власти

Протесты, которые начались из-за роста инфляции и обесценивания национальной валюты (риала), вскоре пополнились политическими требованиями, направленными против существующего с 1979 года исламского режима.

По данным HRANA, число задержанных с конца декабря превысило 2300 человек, при этом больше половины людей были схвачены в результате массовых арестов. Более 200 арестованных — школьники и студенты, утверждают правозащитники.

На фоне распространения и усиления протестов по всем провинциям страны общим числом 31, власти ввели общенациональную блокировку интернета. Также стали недоступны телефонные звонки в страну.

Живущий в изгнании в США лидер иранской оппозиции Реза Пехлеви заявил об «историческим шансе» для смены режима. В субботу он призвал «захватывать и удерживать» центры городов.

«Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель состоит в том, чтобы быть готовыми захватить городские центры и удерживать их», — заявил он в обращении в X.

Он добавил, что «готовится вернуться на родину», когда протестующие «одержат победу».