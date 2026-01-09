Антиправительственные протесты в Иране, вызванные ростом инфляции и обесцениванием национальной валюты (риал), не стихают уже почти две недели, сообщает Fars. По данным Tasnim, в результате волнений погибли двое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее в соцсетях опубликовали кадры с шествиями, беспорядками и погромами в Иране. В ходе акций участники скандировали лозунги против существующего в стране политического строя.

По данным Fars, лидер иранской оппозиции, потомок иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Резы Пехлеви призвал население выйти на улицы в 20:00 по местному времени (19:30 мск). После чего разрозненные скопления людей заметили в некоторых районах Тегерана. Протесты носили «ограниченный характер», а их участниками в основном стали молодые люди, «не испытавшие на себе годы диктатуры и правления Пехлеви».

Агентство подчеркивает, что политические лозунги нашли «незначительную поддержку». По большей части жители протестовали против экономического положения республики. Служба мониторинга NetBlocks сообщила, что на фоне волнений в Иране был полностью отключен интернет.

Между тем, Tasnim пишет, что в Керманшахе от рук протестующих погибли двое военнослужащих КСИР — Мохсен Джамали и Мохаммад Шейдаи. Кроме того, по данным агентства, в Казвине было совершено нападение на безоружного сотрудника сил безопасности, который призывал протестующих воздержаться от оскорблений.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом вновь предупредил Иран об «очень сильным ударе» в случае, если во время беспорядков погибнут протестующие. Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за обстановкой в регионе.

До этого Трамп уже заявлял, что США «придут на помощь», если иранские силы безопасности будут убивать участников акций протеста в республике. В Тегеране в ответ пригрозили ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

Волнения, которые продолжаются в республике с конца декабря, охватили около 100 городов. Пехлеви объявил об «историческим шансе» для смены режима, власти Ирана же заявили, что протестные выступления стали результатом «иностранного заговора». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что «бунтовщиков нужно поставить на место», и пообещал «не уступать врагу».