Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в публичном обращении к нации 9 января обвинил президента США Дональда Трампа в лицемерии и циничном вмешательстве во внутренние дела страны. Хаменеи заявил, что действия протестующих на улицах иранских городов мотивированы желанием угодить американскому президенту, чьи руки, по его словам, «запятнаны кровью иранцев», пишет Anadolu.

«Они, эти протестующие, могли ему поверить. Они сжигают мусорные баки, чтобы угодить ему, — сказал верховный лидер. — Он лишь делает вид, что на стороне иранского народа. Это безответственный человек, которому безразлична судьба простых людей».

Также аятолла подчеркнул неприемлемость любого сотрудничества с иностранными державами. Он пригрозил, что любой гражданин, уличенный в работе на зарубежные спецслужбы, будет немедленно отвергнут как народом, так и государственными институтами Ирана.

Протестная волна, начавшаяся 28 декабря с выступлений торговцев на главном базаре Тегерана и студентов, недовольных экономической политикой властей, продолжается уже почти две недели. Причиной массового недовольства стало резкое падение курса национальной валюты и скачок цен на товары первой необходимости. На фоне протестов свою должность покинул глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин, а акции протеста распространились на другие города.

По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency на 8 января, в ходе столкновений погибли не менее 42 участников протестов, в том числе пятеро несовершеннолетних, и восемь сотрудников силовых структур, а число задержанных превысило 2200 человек. Среди арестованных не менее 166 человек моложе 18 лет, а 48 — студенты университетов.

Накануне, 8 января, Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social предупредил, что США готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. Ранее он уже давал схожие комментарии о возможном вмешательстве. В ответ советник по национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что подобные действия приведут к дестабилизации региона и нанесут ущерб интересам самих Соединённых Штатов.