Американские военные базы на Ближнем Востоке пострадали от иранских ударов значительно сильнее, чем официально признает Пентагон, сообщает NBC News. По данным трех американских чиновников, двух сотрудников Конгресса и еще одного источника, знакомого с ситуацией, стоимость восстановления может превысить миллиарды долларов.

Конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля. После того, как Тегеран подвергся атаке, он нанес ответный удар, поразив десятки объектов на американских базах в семи странах Ближнего Востока. Под удар попали склады, штабные здания, ангары для самолетов, инфраструктура спутниковой связи, взлетно-посадочные полосы, современные радарные системы и десятки воздушных судов, согласно данным чиновников и оценке Американского института предпринимательства (AEI).

По неофициальной оценке AEI, которую изучил NBC News, Иран поразил более 100 целей на 11 базах в семи странах Персидского залива: Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Иордании, Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии.

В первые дни войны иранский истребитель F-5 разбомбил американскую базу Кэмп-Бюринг в Кувейте — несмотря на наличие там системы ПВО. Кроме того, серьезные повреждения получила штаб-квартира ВМС США в Бахрейне — «нервный центр морских операций в регионе», — и несколько ангаров и складов на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте.

Объект хранения боеприпасов на базе в Эрбиле на севере Ирака получил повреждения, а взлетно-посадочная полоса на авиабазе Аль-Удейд в Катаре была уничтожена.

Помимо этого, Иран повредил как минимум две зенитные ракетные системы в регионе. NBC News также сообщал, что были уничтожены минимум один истребитель, более дюжины беспилотников MQ-9 Reaper, два заправщика MC-130 и четыре вертолета Little Bird. Кроме того, пострадали дополнительные вертолеты, заправщики, самолет E-3 Sentry и два вертолета Jolly Green, радарные системы в ОАЭ и система спутниковой связи в Бахрейне.

На базах к тому моменту практически не оставалось личного состава: военных успели эвакуировать. Тем не менее 13 военнослужащих США погибли в ходе конфликта, около 400 получили ранения (более 90% из них позднее вернулись в строй).

В марте BBC (сайт заблокирован в России) опубликовала оценку военных аналитиков, согласно которой ущерб американским базам на Ближнем Востоке за первые две недели войны составил около 800 млн долларов.

Основная часть суммы — это поврежденный радар AN/TPY-2 системы противоракетной обороны THAAD на авиабазе в Иордании, его стоимость около 485 млн долларов. Дополнительный ущерб в размере около 310 миллионов долларов нанесен зданиям и инфраструктуре американских баз в регионе.

По данным BBC Verify, Иран трижды наносил удары по авиабазе Али-эль-Салим в Кувейте, Аль-Удейд в Катаре и Принца Султана в Саудовской Аравии.

Оценка AEI определяет стоимость ремонта инфраструктуры более чем в 5 млрд долларов — без учета уничтоженных радарных систем, вооружений, самолетов и другого оборудования.

По данным двух американских чиновников и еще двух источников, знакомых с ситуацией, Конгресс рассматривает законопроект о финансировании последствий войны, в том числе на ремонт баз, — так называемый дополнительный бюджет, который может превысить 100 млрд долларов. Первые шесть дней войны, по данным военных аналитиков, обошлись США в 11,3 млрд долларов, первые двенадцать — в 16,5 млрд.

Пентагон тем временем запросил дополнительно 200 млрд долларов. «На уничтожение плохих парней нужны деньги», — заявил министр обороны Пит Хегсет.

Пентагон публично не раскрывал сведений о масштабах ущерба и, по словам чиновников, не предоставлял их членам Конгресса. Часть республиканских законодателей в частных разговорах выразила недовольство таким подходом. «Никто ничего не знает. И дело не в том, что мы не спрашиваем. Мы задаем вопросы уже несколько недель и не получаем конкретики — даже в то время, когда Пентагон запрашивает рекордно высокий бюджет», — сказал один из сотрудников Конгресса.

В марте администрация обратилась к частным спутниковым компаниям, включая Planet Labs, с просьбой не публиковать снимки баз — что существенно затруднило независимую оценку разрушений. Этот запрет по-прежнему остается в силе.

«Мы не обсуждаем оценки боевых потерь в целях оперативной безопасности. Наши силы полностью боеспособны и продолжают выполнять свои задачи с прежней готовностью и эффективностью», — говорится в заявлении представителя Пентагона.

Представитель Белого дома Оливия Уэльс подчеркнула, что США достигли военных целей операции Epic Fury: «Президент Трамп принял решительные меры, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие для угрозы Соединенным Штатам или нашим союзникам в регионе».

Масштаб разрушений может возобновить многолетнюю дискуссию о целесообразности размещения американских баз в непосредственной близости от противника. Часть советников по национальной безопасности, в том числе работающих в нынешней администрации, давно выступала за перенос объектов дальше от Тегерана.