Расходы США на операцию против Ирана намного выше, чем озвученные в СМИ $11,3 млрд. Таким мнением в беседе с RTVI поделился депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. По его мнению, если Пентагон начнет наземную операцию против исламской республики, то для Соединенных Штатов это обернется «вторым Вьетнамом».

Как рассказали три источника ABC News, представители американского Минобороны на закрытом брифинге с сенаторами из подкомитета по ассигнованиям на оборону озвучили сумму военных расходов США за первые шесть дней операции против Ирана — она составила не менее $11,3 млрд. Сенатор Крис Кунс охарактеризовал эту цифру как «приблизительно точную» и добавил, что реальные затраты «значительно превышают» ее — по его оценке, война обходится Вашингтону свыше $1,5 млрд в сутки. Ранее источники The Washington Post сообщали, что только за первые два дня боевых действий Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд. По информации СМИ, в ближайшее время Белый дом намерен запросить у Конгресса «десятки миллиардов долларов».

«11,3 млрд — это чисто военные расходы. А убытки от того, что сегодня перекрыт Ормузский пролив и не идет нефть и газ, думаю, намного превышают эту сумму. Причем это не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу. Одномоментно ничего не восстановишь. Чем быстрее США закончат войну, тем легче они из нее выйдут, потому что если они приступят к сухопутной операции, то это будет второй Вьетнам. Но решение будет зависеть от [президента США Дональда] Трампа», — заявил Гурулев в беседе с RTVI.

Депутат также поддержал президента Ирана Масуда Пезешкиана, который ранее заявил о том, что мирный договор должен включать в себя признание законных прав Тегерана, выплату республике репараций и предоставление международных гарантий безопасности. Трамп же утверждал, что Вашингтон готов заключить с Тегераном лишь одно соглашение — это договор о полной иранской капитуляции.

«Президент Ирана все правильно сказал. Он прав на 100%, потому что это чистейшая агрессия против народа. Мало того — с террористическими актами против детей. Думаю, они в полном праве требовать денег за то, что те [США] натворили на иранской земле, за то, что они убили людей. Но, полагаю, что для Трампа, к сожалению, эти условия неприемлемы», — отметил генерал.

На вопрос о том, можно ли вообще исчислить размер компенсации, Гурулев ответил прямо: «Всё можно в чем-то исчислить, но понятно, что детишек не вернешь. Никакими деньгами это не определяется». По его мнению, к обсуждению этого нужно «подойти нормально».

Также генерал дал высокую оценку действиям Тегерана.

«На сегодняшний день надо отдать должное Ирану в том, что они сохранили четкую систему государственного военного управления, сплотили народ и довольно-таки достойно обороняются от противника, который в десятки раз сильнее его», — заключил он.

Война во Вьетнаме длилась с 1955 по 1975 годы, став одним из крупнейших конфликтов времен Холодной войны, который также охватил соседние Лаос и Камбоджу. Страна в тот период была разделена на две части: северную (которую поддерживал СССР, Китай и другие коммунистические государства) и южную (на ее стороне были США и иные государства, настроенные антикоммунистически).

По разным данным, в зону боевых действий было направлено более 500 тыс. американских военных. В 1973 году были подписаны Парижские соглашения, положившие конец прямому участию США. При этом боевые действия шли еще два года.

В апреле 1975 года пал Сайгон, что ознаменовало окончательную победу Северного Вьетнама. В результате конфликта, по предварительной оценке, погибло 58 тыс. американских военных, более 1 млн вьетнамских солдат и до 2 млн мирных граждан. Конфликт нашел отражение не только в мировой культуре, но и привел к появлению так называемого «вьетнамского синдрома».