Иран продолжит атаковать американские военные базы в соседних странах и откроет Ормузский пролив только после прекращения войны. Об этом говорится в первом публичном послании нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи, которое зачитали в эфире государственного телевидения.

Днем 12 марта в англоязычном телеграм-канале Моджтабы Хаменеи анонсировали его «стратегическое послание в семи частях».

Согласно переводу CNN, Хаменеи-младший обратился к 15-ти находящимся в регионе государствам, пообещав, что отношения исламской республики с ними будут «теплыми и близкими», а удары направлены только против американских военных баз. Заверяя соседей в дружбе, он призвал их «как можно скорее» закрыть объекты Пентагона и предупредил, что Иран продолжит их атаковать.

Новый иранский лидер предупредил, что Тегеран потребует компенсаций за действия «врага», подразумевая США и Израиль.

«Мы в любом случае потребуем компенсации от врага. Если же он откажется — мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным — мы нанесем им аналогичный ущерб», — переводит эту часть заявления ТАСС.

CNN дает такой перевод: «Если мы не получим компенсацию от врага, мы уничтожим его имущество так же, как он уничтожил наше».

Моджтаба Хаменеи также пригрозил, что Иран может «открыть новые фронты» боевых действий с США и Израилем, в результате чего они окажутся «серьезно уязвимы», передает РИА Новости. Это будет сделано «в случае продолжения военной обстановки с опорой на интересы», цитирует агентство.

В своем послании Хаменеи-младший сообщил, что в ходе войны потерял не только отца, но и свою жену и сестру, у которой также погиб маленький ребенок.

Перед тем, как зачитать документ в телеэфире, женщина-ведущая выделила ключевые моменты — в частности, намерение использовать Ормузский пролив — единственный узкий выход из Персидского залива и важный коридор для транспортировки нефти — как «инструмент давления», отомстить за «кровь мучеников» и гибель детей, а также призыв к соседним странам избавляться от американских «военных и экономических центров», которые останутся для Ирана мишенью.

Сам 55-летний Моджтаба Хаменеи, который является вторым сыном убитого при американо-израильских ударах аятоллы Али Хаменеи, в кадре не появился, было лишь показано его фото. С момента объявления о назначении 8 марта его еще ни разу не видели на публике. В МИД страны заявили, что он «ранен, но чувствует себя хорошо».

О состоянии самого Моджтабы Хаменеи после ранения СМИ публикуют противоречивые сведения. Источник CNN утверждал, что у него перелом стопы, небольшие порезы на лице и гематома вокруг левого глаза. The New York Times писала со ссылкой на израильских и иранских чиновников о ранениях ног, из-за чего новый верховный лидер не может появиться на публике. Другой причиной источники газеты назвали меры личной безопасности.

Одновременно британский таблоид The Sun сообщает со ссылкой на собственные источники, что Хаменеи-младший якобы потерял ногу, получил серьезные повреждения желудка и печени и лежит в коме под строжайшей охраной в одной из больниц Тегерана. По сведениям источника, который сам не является медиком, но якобы знаком с врачами этой больницы, состояние сына погибшего аятоллы «очень серьезное».