Израиль «способен самостоятельно защитить себя». Об этом в интервью RTVI рассказал израильский посол в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос о том, просили ли власти еврейского государства помощи у Украины в борьбе с иранскими дронами.

«Я думаю, что Израиль с момента обретения независимости в 1948 году доказал, что нам удалось создать очень сильную армию, мощные Вооруженные силы и очень высокотехнологичный военный потенциал. Слава Богу, мы находимся в ситуации, когда способны защитить себя самостоятельно», — пояснил Одед Йосеф.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предоставить странам Ближнего Востока дроны-перехватчики в обмен на ракеты PAC-3 для систем Patriot. Позже он сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился в регион для помощи в защите и стабилизации ситуации.

«Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защитить жизни и стабилизировать ситуацию. Мы видим, какие вызовы сейчас возникают из-за ударов из Ирана — из-за всей этой войны, которая может затянуться», — объявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Эти сообщения прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что отправка Киевом экспертов по дронам на Ближний Восток — это вопрос двусторонних отношений Украины с государствами, которые запросили помощь.