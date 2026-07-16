Министерство природы Ростовской области выдало разрешение на отлов пумы из-за убийств скота в станице Красноярской Цимлянского района. Об этом сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Как пишет издание, около двух месяцев домашний скот жителей станицы подвергается нападениям зверя, похожего на пуму. В местном минприроды предположили, что дикое животное, которое не обитает на территории области в естественных условиях, могли завезти нелегально, после чего пума сбежала от хозяев. Поиски хищника будут вестись на территории Цимлянского и Константиновского районов.

Председатель районного «Общества охотников и рыболовов» Павел Антонов отметил, что в настоящий момент нет твердых свидетельств того, что речь идет о пуме. В ходе мониторинга ситуации охотники и егерь фиксировали с помощью тепловизоров лишь присутствие диких лис, зайцев и шакалов.

«Неизвестный зверь задирает поросят до сорока килограммов, а еще кур и кроликов. Фото растерзанного скота нам прислали хозяева. Видно, что животные задушены, есть также укусы в области шеи, а одному поросенку хищник успел погрызть ляжку. Создается впечатление, что зверь не голоден и, видимо, охотится ради игры», — сказал он.

Заместитель директора по науке Ростовского заповедника Александр Липкович уточнил, что следы на теле убитых животных позволяют исключить вероятность нападения волка. По его словам, раны в районе затылка подтверждают версию о нападении представителя семейства кошачьих.

Липкович также отметил, что зимой хищник, скорее всего, найдет укрытие от холодного ветра. При этом сам факт появления такого зверя переводит в группу риска женщин и детей, добавил он.