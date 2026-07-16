Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства, сообщает «Страна». Как уточняет издание, не назначенными остались министр обороны и глава МИД — их кандидатуры должен отдельно подать президент.

В состав украинского кабмина вошли:

Премьер-министр — Сергей Корецкий;

Вице-премьер и министр энергетики — Денис Шмыгаль;

Вице-премьер и министр культуры — Татьяна Бережная;

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции — Всеволод Ченцов;

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц — Витали Безгин;

Министр молодежи и спорта — Матвей Бидный;

Министр образования — Андрей Бутенко;

Министр внутренних дел — Иван Выговский;

Министр аграрной политики — Тарас Высоцкий;

Министр инфраструктуры — Николай Калашник;

Министр по делам ветеранов — Виталий Ким;

Министр экономики — Александр Кравченко;

Министр здравоохранения — Виктор Ляшко;

Министр финансов — Сергей Марченко;

Министр юстиции — Денис Маслов;

Министр социальной политики — Денис Улютин;

Министр цифровой трансформации — Оксана Ферчук.

Назначенный на пост премьера 48-летний Сергей Корецкий до этого возглавлял «Нафтогаз Украины». В числе приоритетов нового правительства он назвал подготовку к зиме, обеспечение ВСУ, масштабирование ВПК, поддержку населения и бизнеса, привлечение и эффективное использование международной помощи, а также вступление Украины в ЕС.

Выступая перед депутатами, Корецкий признался, что четкой программы у него пока нет. Он сказал, что займется ее разработкой после назначения на пост главы кабмина.

14 июля Рада отправила в отставку предыдущего премьера Юлию Свириденко, которая возглавляла правительство на протяжении года.

О намерении обновить состав кабинета министров президент Украины Владимир Зеленский объявил 12 июля. Он указал, что это связано с изменением «политической стратегии» страны.