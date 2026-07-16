Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства, сообщает «Страна». Как уточняет издание, не назначенными остались министр обороны и глава МИД — их кандидатуры должен отдельно подать президент.
В состав украинского кабмина вошли:
- Премьер-министр — Сергей Корецкий;
- Вице-премьер и министр энергетики — Денис Шмыгаль;
- Вице-премьер и министр культуры — Татьяна Бережная;
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции — Всеволод Ченцов;
- Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц — Витали Безгин;
- Министр молодежи и спорта — Матвей Бидный;
- Министр образования — Андрей Бутенко;
- Министр внутренних дел — Иван Выговский;
- Министр аграрной политики — Тарас Высоцкий;
- Министр инфраструктуры — Николай Калашник;
- Министр по делам ветеранов — Виталий Ким;
- Министр экономики — Александр Кравченко;
- Министр здравоохранения — Виктор Ляшко;
- Министр финансов — Сергей Марченко;
- Министр юстиции — Денис Маслов;
- Министр социальной политики — Денис Улютин;
- Министр цифровой трансформации — Оксана Ферчук.
Назначенный на пост премьера 48-летний Сергей Корецкий до этого возглавлял «Нафтогаз Украины». В числе приоритетов нового правительства он назвал подготовку к зиме, обеспечение ВСУ, масштабирование ВПК, поддержку населения и бизнеса, привлечение и эффективное использование международной помощи, а также вступление Украины в ЕС.
Выступая перед депутатами, Корецкий признался, что четкой программы у него пока нет. Он сказал, что займется ее разработкой после назначения на пост главы кабмина.
14 июля Рада отправила в отставку предыдущего премьера Юлию Свириденко, которая возглавляла правительство на протяжении года.
О намерении обновить состав кабинета министров президент Украины Владимир Зеленский объявил 12 июля. Он указал, что это связано с изменением «политической стратегии» страны.