Чемпионат мира по футболу, который будет проходить с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, обрастает скандалами. Федерация футбола Ирана заявила, что за несколько дней до начала турнира ФИФА отменила выделенную квоту для иранских болельщиков. Власти США отказали во въезде судье из Сомали Омару Артану, который ранее был признан лучшим арбитром в Африке. Сборную Узбекистана, приехавшую в Нью-Йорк для товарищеского матча с Нидерландами, обыскали с собаками. А Мексику охватили уличные протесты учителей, которые требуют повышения зарплаты. О том, как может пройти турнир в таких условиях, в эфире RTVI рассказал журналист Sports.ru Денис Пузырев.

«Надо понимать, что скандалы перед стартом большого турнира, особенно такого, как чемпионат мира по футболу, входят в стоимость билета. Практически всегда перед стартом нагнетается атмосфера, и медиа фокусируются на каких-то скандалах», — сказал Пузырев.

По его словам, перед ЧМ-2022 в Катаре «муссировалась тема гибели иностранных рабочих на строительстве стадионов», а перед ЧМ-2018 в России — тема «страшных русских хулиганов, которые будут избивать всех иностранцев». Однако в итоге сами турниры прошли хорошо, «без особых эксцессов», отметил Пузырев.

Что касается возможных проблем с въездом участников, то в США «достаточно жесткий миграционный режим», продолжил журналист.

«Но не думаю, что будут какие-то проблемы. Конечно, части болельщиков из стран, которые входят в списки не то, чтобы нежелательных, но не самых благонадежных, в американских визах отказывают. Вряд ли кто-то доберется в большом количестве из Ирана или из Гаити. Но, безусловно, болельщиков будет много. Американцы умеют устраивать шоу, поэтому я думаю, с этой точки зрения всё будет в целом хорошо, красивая картинка. И все, кто доберутся, будут довольны», — порассуждал Пузырев.

Он также полагает, что в Мексике наркокартели не являются самой большой угрозой для чемпионата. «Конечно, это преступники, это всё ужасно. Но у них свой «бизнес», и с их точки зрения туристы, которые приезжают поболеть за футбол — это не потенциальные жертвы, а потенциальные дорогие клиенты», — пояснил Пузырев.

Скорее, можно говорить о проблеме мелкой уличной преступности и карманных краж во время турнира, считает собеседник RTVI. «А также я абсолютно уверен, что в Мексике будут продавать какие-нибудь фальшивые билеты. И с этим будут мини-скандалы, когда люди не смогут попасть на матчи, потому что где-то на улице у сомнительных людей приобрели билеты на игры», — добавил журналист.