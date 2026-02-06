Истринский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО экс-жену бывшего члена совета директоров Альфа-банка, венчурного инвестора Александра Галицкого по подозрению в вымогательстве у него более $150 млн. Об аресте Алии Галицкой сообщила пресс-служба подмосковных судов в пятницу, 6 февраля.

Экс-жена инвестора обвиняется в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК), что максимально грозит лишением свободы на 15 лет.

Заключить Галицкую под стражу просило следствие. По его версии, в период до июля 2024 года бывшая жена финансиста потребовала от него $150 млн. В противном случае она угрожала распространить «позорящие его сведения» и другую информацию, которая может существенно навредить правам и законным интересам инвестора.

Как считает следствие, Галицкая вымогала деньги по телефону, в переписке, а также в ходе личных встреч с бывшим мужем, в том числе на территории Истры. При этом она действовала в составе неустановленной группы лиц по предварительному сговору, говорится в судебном релизе.

Меру пресечения обвиняемой избрали сроком на два месяца — до 3 апреля.

Квартира на Патриарших и загородный дом: иск о разделе имущества

Тем временем на 10 февраля назначено заседание Пресненского суда Москвы по иску Галицкой к экс-супругу о разделе совместно нажитого имущества. Согласно карточке дела, исковое заявление было подано ею 20 августа 2025 года, предварительная беседа по делу в суде состоялась 6 ноября.

В октябре в рамках иска Пресненский суд арестовал имущество Александра Галицкого на 435 млн рублей, узнало РИА Новости из материалов дела. Агентство уточнило, что в эту сумму оценили кадастровую стоимость совместно нажитого имущества, тогда как рыночная может превышать 1,2 млрд рублей.

В список арестованной недвижимости вошли квартира на Патриарших прудах и квартира в клубном доме «Тургенев» между Сретенкой и Тургеневской площадью в центре Москвы, а также коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе в подмосковной Истре.

По 100 млн в месяц на каждую дочь: иск об алиментах

По данным РИА Новости, в том же Пресненском суде на закрытом процессе рассматривается иск самого Александра Галицкого к бывшей жене с требованиями выплачивать ему алименты на двоих совместных детей.

Адвокат Рубен Маркарьян, который в прошлом году представлял интересы Алии Галицкой, рассказал агентству в октябре, что финансист требует треть дохода экс-супруги. По словам Маркарьяна, запрашивая заключение органов опеки в Москве, инвестор указал, что его собственный ежемесячный доход составляет около 300 млн рублей — по 100 млн на него и каждого из детей, при условии, что они остаются жить с ним.

В разговоре с RTVI 6 февраля Маркарьян сообщил, что больше месяца назад Алия Галицкая отказалась от его услуг.

Галицкий указал в иске, что дочери имеют «большую привязанность к отцу», поэтому он просит в их интересах определить их место проживания вместе с ним, а мать обязать платить алименты до их совершеннолетия в законном порядке.

Супруги Галицкие развелись в марте 2025 года. Их двое детей имеют гражданство России и США. Верховный суд Калифорнии решил, что они должны остаться с матерью. После этого Алия Галицкая жила с ними в Подмосковье, однако в конце мая 2025 года Александр Галицкий забрал дочерей из школы и увез с собой, пишет РИА Новости.

Алия Галицкая заявила в правоохранительные органы США и России о похищении детей. По словам адвоката, позднее у нее была встреча с ними в Швейцарии, но она не смогла их забрать в Россию, потому что их документы оставались у отца.