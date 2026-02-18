Московский областной суд отметил решение Истринского городского суда об аресте Алии Галицкой, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС), передает ТАСС. Ее обвиняли в вымогательстве $150 млн у бывшего мужа — бизнесмена Александра Галицкого.

Кроме того, Мособлсуд вынес частное постановление в отношении судьи Федора Григорьева, который принял решение об избрании для Алии Галицкой меры пресечения в виде ареста. В инстанции указали на отсутствие надлежащей мотивировки постановления о заключении подозреваемой под стражу, непринятие во внимание аргументов защиты и неоцененную возможность применить к экс-жене бизнесмена более мягкую меру пресечения.

«Вынесение частного определения означает, что допущенные нарушения получили принципиальную правовую оценку и не были признаны допустимыми судебной практикой. Для нас это не вопрос реабилитации позиции защиты, а вопрос ответственности за формальные решения, имеющие крайне тяжелые последствия», — пояснил адвокат подозреваемой Дмитрий Емельянов в разговоре с РБК.

Адвокат отметил, что защита Галицкой намерена подать жалобу на действия Григорьева в Высшую квалификационную коллегию судей, которая может принять решение о дисциплинарных взысканиях вплоть до лишения статуса.

Источник «Ведомостей» подтвердил, что строгое указание на нарушения судьи, которые он допустил, может препятствовать его карьерному росту, а также служить поводом для дисциплинарной проверки.

Среди прочего, Емельянов в беседе с ТАСС предположил, что расследование уголовного дела Галицкой о распространении клеветы в отношении ее бывшего мужа будет продолжено.

«Следствие, я предполагаю, продолжит расследование. Может быть, дело будет прекращено в принципе за отсутствием состава. Сама смерть не говорит о стопроцентном прекращении дела. Но Алие даже обвинение не было предъявлено — она находилась в статусе подозреваемой. И кто там причастен к совершению этого преступления, пока не ясно. Поэтому дело будет продолжаться», — считает защитник.

Дело Галицкой

Алию Галицкую арестовали 6 февраля на два месяца — до 3 апреля. По версии следствия, она вымогала у бывшего мужа $150 млн. Женщина якобы оказывала давление на экс-супруга по телефону, в переписке и в ходе личных встреч. В частности, она угрожала распространить «позорящие его сведения» и другую информацию, которая может существенно навредить правам и законным интересам инвестора. В судебном релизе отмечается, что Галицкая действовала в составе неустановленной группы лиц по предварительному сговору.

Днем 7 февраля источники Life.ru сообщили, что Галицкая была найдена мертвой. Изначально утверждалось, что она покончила с собой в СИЗО. Позднее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева подтвердила, что женщина действительно совершила суицид, уточнив, что это произошло не в СИЗО, а в ИВС.

Меркачева назвала произошедшее «ужасной историей». Она отметила, что Галицкая оставила записку, в которой винит в произошедшем бывшего мужа, «властного и обеспеченного» человека. При этом имя мужчины она не уточнила.

«Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки. <…> Уважаемые следователи, прокуроры, судьи! Хватит сажать людей в СИЗО», — написала Меркачева в своем телеграм-канале.

О содержании предсмертной записки Галицкой также рассказала адвокат Анна Бутырина. По ее утверждению, подозреваемая просила винить в своей смерти двух бывших мужей — Александра Галицкого и Николая Болгова.