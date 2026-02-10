Покончившая с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) Алия Галицкая — экс-жена бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого — обвинила в своей гибели двух мужчин. Она не признавала вину ни по одному из двух возбужденных против нее уголовных дел и жаловалась президенту России Владимиру Путину на «произвол» бывшего мужа. Новые подробности — в материале RTVI.

После гибели Алии Галицкой 8 февраля стало известно, что ее обвинили не только в вымогательстве у бывшего супруга $150 млн, но и в клевете на него. Как пояснила ТАСС адвокат бизнесмена Анна Бутырина, дело о распространении заведомо ложных сведений об Александре Галицком (ч. 5 ст. 128.1 УК) возбудили еще 26 декабря 2025 года, а дело о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) — 4 февраля 2026 года.

Ст. 128.1 ч. 5 Уголовного кодекса — это «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления», за что максимально грозит 5 лет лишения свободы. Под стражу Галицкую отправили по второму обвинению — в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Галицкая отвергала все, что ей вменяли в вину, сообщил ТАСС ее защитник Дмитрий Емельянов. Он предположил, что женщина свела счеты с жизнью под давлением сложившихся обстоятельств.

«Могу только предполагать, что к самоубийству Галицкой привела цепь сложившихся событий в ее жизни. И возможно, она не разобралась с эмоциями, не потушила их — нарастающий вот этот вот накал привел к трагедии», — приводит его слова ТАСС.

Источник KP.RU в правоохранительных органах сообщил, что самоубийство Галицкой зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в ее одиночной камере. Следователь должен был допросить ее в ИВС, а потом отправить в СИЗО, сказал собеседник издания.

По данным источника РЕН ТВ, Галицкую нашли мертвой во время вывода другого арестованного. Внимание сотрудника ИВС привлек звук долго льющейся воды, которую перед смертью включила Галицкая. Женщину обнаружили в сидячем положении на спинке кровати.

О ком говорилось в предсмертной записке

Адвокат Анна Бутырина рассказала РБК, что в предсмертной записке Галицкая просила винить в своей смерти не только Александра Галицкого, но и своего второго мужа Николая Болгова, с которым состояла в браке с 23 августа 2024 года. После регистрации супруги заключили брачный договор, сообщила Бутырина.

Как утверждает адвокат, Галицкий подарил молодоженам 80 млн рублей, которые те потратили на покупку недвижимости. Однако впоследствии Алия решила получить с экс-мужа больше денег, для чего «придумала схему». Болгов же знал об этом и помогал жене, заявляет Бутырина. По ее словам, Болгов, действуя по «схеме» своей супруги, обратился в суд подмосковной Истры с требованием признать брак недействительным, указав, что не знал о браке Галицких в США.

Суд удовлетворил требование Болгова 24 марта 2025 года, что позволило Галицкой обратиться в Пресненский суд Москвы с иском о разделе имущества с бывшим топ-менеджером Альфа-банка, изложила версию событий адвокат Галицкого.

Согласно карточке дела, Алия Галицкая подала иск 20 августа 2025 года. В октябре в рамках иска было арестовано имущество Александра Галицкого на 435 млн рублей, включая две квартиры в центре Москвы и коттедж в элитном поселке в Истре. Рыночная стоимость этой недвижимости может составлять около 1,2 млрд рублей — в три раза выше указанной в судебных документах кадастровой оценки, отмечало РИА Новости.

10 февраля Пресненский суд отказался снять арест с этого имущества, сообщает ТАСС. По данным некоторых телеграм-каналов, факт ареста недвижимости стал наиболее болезненным ударом по Галицкому в его разбирательствах с экс-женой.

«Никогда не озвучивала мыслей о самоубийстве»

Александра Галицкого 9 февраля опросили в следственном отделе в связи с гибелью бывшей супруги, а затем отпустили без возбуждения дела о доведении до самоубийства (ст. 110 УК), сообщила адвокат бизнесмена.

Что касается Болгова, то, как заявляет Анна Бутырина, он являлся «свидетелем всех махинаций Алии», включая планы отравления Галицкого. Все это Болгов якобы изложил полиции, куда обратился с заявлением 25 ноября 2025 года, сказала защитница Галицкого.

По ее словам, Алия обвиняла Галицкого, среди прочего, в педофилии, двоеженстве и поддержке президента Украины Владимира Зеленского. Все это содержалось в ее жалобе уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, говорит адвокат. По ее словам, Алия просила Болгова тоже дать обвинительные показания против Галицкого.

В некоторых телеграм-каналах публиковалась информация, что Александр и Алия Галицкие, а также Николай Болгов якобы фигурируют в материалах некоего уголовного дела об убийстве, которое находится на расследовании, и что Алию должны были допросить в качестве свидетеля, но она покончила с собой.

При этом один из знакомых Галицкой в разговоре с KP.RU сообщил, что она «никогда не озвучивала» мыслей о самоубийстве.

«Я бы даже сказал, что в целом она пребывала в довольно боевом настроении. <…> Да, когда говорила о детях, иногда начинала плакать. Но в целом не выглядела как человек, который стоит у последней черты. Наоборот, Алия была настроена бороться», — заключил собеседник издания.

Галицкая жаловалась Путину

Политические обвинения против Александра Галицкого его бывшая жена также озвучила в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину. Запись опубликовала журналистка и военный блогер Анастасия Кашеварова в день гибели Алии Галицкой, не пояснив, как ролик попал к ней. По ее словам, Галицкая сделала запись «незадолго до смерти».

На видео женщина просила Путина защитить ее «от произвола бывшего супруга». Она коротко рассказала, что вышла за Галицкого замуж в 2010 году и родила в этом браке двух дочерей, но затем узнала о второй семье супруга и решила развестись. После этого «начались конфликты, угрозы физической расправы и уголовного преследования», заявила Галицкая.

Она сообщила, что, опасаясь за себя и детей, записывала на диктофон разговоры и сохраняла переписку с мужем.

«Александр Владимирович очень обеспеченный человек, входит в список Forbes, и он мне открыто сказал, что он не будет считать денег, но сделает все, чтобы было по его — и в суде, и также довести уголовное дело до конца. <…> Этот план уже реализуется», — сказала она.

По словам Галицкой, суд определил место жительства дочерей с отцом, который вместе с «командой психологов, гувернанток и другим персоналом» якобы дискредитирует экс-супругу перед детьми, рассказывая, какая она «плохая мать». Алия упомянула, что Галицкий обратился в Пресненский суд Москвы с требованием алиментов.

В октябре 2025 года РИА Новости сообщило, что Пресненский суд решил рассматривать иск Галицкого к бывшей жене с требованиями выплачивать ему алименты на двоих детей в закрытом режиме.

«Мои материнские права очень сильно ущемлены», — продолжила Галицкая на видео и рассказала, что перед Новым годом полиция провела у нее обыск без объяснения причин.

«Всюду я сталкиваюсь с его [Галицкого] влиянием, с его связями и возможностями <…>. Я не могу конкурировать с его деньгами, но при этом тоже не могу молчать», — сказала она.

Далее женщина стала жаловаться, что с отцом дети живут «в роскоши», с изобилием гаджетов, которые она сама им всегда запрещала, что Галицкий возит их в Европу и «пропагандирует европейский образ жизни, что не соответствует движению российской политики».

«Детей лишили мамы, домашнего тепла, общения с детьми, поездок со мной на природу — всего этого дети мои лишены. Мои дочки находятся под пагубным влиянием их отца. Отец открыто говорит при них о том, что он за Украину, Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной», — продолжила Галицкая.

Она отметила, что у нее есть аудиозапись высказываний экс-супруга. Женщина добавила, что Галицкий якобы «поддерживает радикальный националистический режим на Украине» и «сравнивает президента России с фашистским лидером». Галицкая добавила, что муж внушает дочерям ненависть к России, ее народу, культуре и традициям.

В конце ролика женщина выразила уверенность, что Галицкий увезет дочерей в Европу, если выиграет суд, и попросила Путина помочь ей и «рассмотреть возможность всестороннего и объективного изучения» ее дела.

«Шуточный» брак в Лас-Вегасе

Адвокат Галицкого Анна Бутырина отрицает, что Галицкие официально состояли в браке. Она подтвердила, что пара поженилась в Лас-Вегасе (штат Невада) 30 апреля 2010 года. Однако Окружной суд округа Кларк того же штата в ноябре 2025 года признал брак недействительным, заявила адвокат и передала РБК соответствующее судебное постановление.

По словам Бутыриной, брак в Лас-Вегасе был заключен в «шуточной форме», после этого Александр и Алия не жили вместе и не имеют совместно нажитого имущества и общих долгов. Поэтому ни одна из сторон не может быть принуждена к выплате алиментов другой стороне, и поэтому брак не мог иметь юридической силы в России, указала адвокат.

Она пояснила, что Галицкая взяла фамилию бизнесмена по своему желанию, а историю с «браком» использовала только для подачи иска в суд Москвы о разделе имущества.

Бутырина заявляет, что с 1988 года Александр Галицкий состоит в зарегистрированном в России браке с Альбиной Галицкой.