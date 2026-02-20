Квалификационная коллегия судей Московской области удовлетворила прошение об отставке судьи Истринского городского суда Федора Григорьева, который избирал меру пресечения экс-жене миллионера Александра Галицкого Алие Галицкой, впоследствии покончившей с собой в камере изолятора временного содержания (ИВС). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

Решение было принято 20 февраля на основании личного заявления судьи, его полномочия прекратятся со 2 марта.

Адвокат погибшей Дмитрий Емельянов в беседе с РБК заявил, что, хотя формально отставка считается добровольной, по сути она стала прямым следствием вынесения незаконного решения. «Предупреждения о последствиях были проигнорированы. Сегодняшний уход судьи подтверждает, что ответственность в системе правосудия существует и надежда на справедливость сохраняется», — отметил защитник.

Алию Галицкую задержали 6 февраля по обвинению в вымогательстве $150 миллионов у бывшего супруга, инвестора и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. По версии следствия, она требовала деньги в переписках, телефонных разговорах и при личных встречах, угрожая распространить сведения, порочащие его репутацию. Истринский суд отправил ее под стражу до 3 апреля.

Уже на следующий день после ареста женщина покончила с собой в ИВС в Истре. В предсмертной записке она возложила вину за произошедшее на экс-мужа. Тело Галицкой захоронили 13 февраля в Оренбургской области, где она родилась и где проживают родители.

Московский областной суд 18 февраля отменил решение нижестоящей инстанции об аресте. В постановлении указывалось на грубые процессуальные нарушения и формальный подход при рассмотрении ходатайства следствия. Судьи также вынесли частное постановление в адрес Григорьева, отметив отсутствие надлежащего обоснования для заключения под стражу.

По информации источников РИА Новости, председатель Верховного суда Игорь Краснов был крайне недоволен развитием событий вокруг дела Галицкой. Вслед за судьей, арестовавшим женщину, руководитель Истринского суда также написала заявление о сложении полномочий.

9 февраля Александра Галицкого вызывали на допрос в Следственный комитет в рамках проверки по факту суицида бывшей жены. После дачи показаний его отпустили.

Супруги заключили брак в 2010 году, а спустя 15 лет оформили развод в Соединенных Штатах. Осенью 2025 года американский суд признал их союз недействительным.

Параллельно Галицкая инициировала в России иск о разделе совместно нажитого имущества. Пресненский суд столицы наложил обеспечительный арест на недвижимость ответчика, совокупная стоимость которой превышает 1,2 миллиарда рублей. 20 февраля эта же судебная инстанция отказалась снять ограничения и приостановила производство по делу до момента определения правопреемника со стороны умершей истицы.