Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры о запрете деятельности предпринимателя Александра Галицкого и венчурного фонда Almaz Capital Partners. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. В заявлении также содержится требование об обращении имущества ответчиков в доход государства.

Поводом для иска стали выявленные признаки экстремистской деятельности. По данным ТАСС, речь идет в том числе о поддержке Украины со стороны бизнесмена и его фонда.

Галицкий является основателем и управляющим партнером Almaz Capital — международной инвестиционной компании, специализирующейся на высокотехнологичных проектах. Фонд работает с 2008 года, его головной офис расположен в Кремниевой долине, также есть представительство в Берлине.

Ранее Галицкий входил в совет директоров «Альфа-банка», однако покинул эту должность в 2022 году. В прошлом году его имя фигурировало в судебных разбирательствах, связанных с разделом имущества после развода с бывшей супругой Алией Галицкой.

В феврале 2026 года женщина была арестована по обвинению в вымогательстве $150 миллионов у экс-супруга. Спустя два дня после заключения под стражу она покончила с собой в подмосковном следственном изоляторе. В предсмертной записке Галицкая возложила ответственность за произошедшее на бывшего мужа.

Позднее уголовное дело в отношении Галицкой было прекращено по предписанию прокуратуры за отсутствием состава преступления, сообщил адвокат Дмитрий Емельянов, представлявший интересы погибшей. До ареста, в рамках гражданского иска о разделе имущества, суд наложил обеспечительные меры на активы предпринимателя на сумму 435 миллионов рублей.