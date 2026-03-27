Тверской суд Москвы в рамках иска Генпрокуратуры о конфискации российских активов венчурного инвестора Александра Галицкого изъял не только его имущество, но и платформу по продаже автомобилей Carprice. Также в госсобственность решено перевести активы еще двух бизнесменов и семи организаций, оформленных на третьих лиц, узнали «Ведомости».

По словам источника газеты, надзорное ведомство не требовало в своем иске изъять имущество других лиц и организаций. Речь шла только о Галицком как основателе калифорнийского фонда Almaz Capital Partners, признанного Тверским судом экстремистским объединением.

Но, поскольку в материалах Генпрокуратуры третьи лица и организации были указаны в качестве возможных номинальных владельцев некоторых активов под контролем Галицкого, суд постановил обратить в доход государства и имущество этих лиц.

В частности, своим решением от 23 марта Тверской суд конфисковал акции и доли в неназванных организациях, которые принадлежали владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову. Суд счел, что через эти неназванные организации проводилось финансирование в интересах Галицкого и Almaz Capital Partners.

В группе «Ланит» и в «Айтеко» сказали «Ведомостям», что им неизвестно о каких-либо судебных решениях в отношении Генса и Шакирова. В «Ланите» также указали, что Генс непричастен к инвестированию в фонды Галицкого.

Адвокат Галицкого Кира Корума назвала решение суда «беспрецедентным», отметив, что его мотивы еще не оглашены. По версии защиты, с некоторыми компаниями, перечисленными в иске, он никак не связан, а с отдельными указанными лицами даже не знаком.

«По отношению к третьим лицам суд фактически применил меры ответственности в отсутствие заявленных к ним требований и без привлечения их к участию в деле», — подтвердила изданию адвокат.

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах высказал убеждение, что у Галицкого были возможности влиять на игроков рынка своим авторитетом. По его словам, фонд Almaz Capital Partners инвестировал в платформу Carprice, однако о связях с «Ланитом» и Генсом или влиянии на них ему не известно.

Самоубийство экс-жены Галицкого и обвинения против него

Александр Галицкий, входивший в совет директоров «Альфа-банка», но покинувший его в 2022 году, попал во внимание СМИ и правоохранительных органов в связи с самоубийством его бывшей жены Алии Галицкой в изоляторе временного содержания 8 февраля. Она находилась там по обвинению в вымогательстве у экс-супруга $150 млн и клевете на него.

Галицкий был одним из тех, кого женщина обвинила перед смертью. Кроме того, до своего задержания она записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась, что ее бывший муж поддерживает Украину, считает ее президента Владимира Зеленского героем и пропагандирует дочерям «европейский образ жизни, что не соответствует движению российской политики».

В марте Генпрокуратура подала иск о запрете деятельности Галицкого и его венчурного фонда по причине их экстремистской деятельности, включая поддержку Украины. Бизнесмен в ответ заявил, что Almaz Capital Partners инвестирует только в гражданские объекты, а его устав запрещает вложения в производство оружия и военного оборудования.

Однако 23 марта Тверской суд удовлетворил иск надзорного ведомства и изъял в доход государства российские активы инвестора на общую сумму более 8 млрд рублей. Речь идет о банковских счетах (более 7 млрд рублей), а также квартире с пятью машино-местами в Москве и загородном доме с хозяйственными постройками в Подмосковье.

Защита Галицкого заявила, что будет обжаловать решение. Его адвокат указала, что он вышел из фонда в 2022 году.