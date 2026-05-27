Госдума приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с ударом ВСУ по педколледжу в Старобельске в ЛНР, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали 404 депутата, против проголосовали двое.

«Мы требуем найти и наказать виновных. Молчание и отсутствие реакции, по сути, будет прямым соучастием в зверствах украинских неонацистов», — заявил RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он возмутился тем, что «вместо осуждения украинского теракта европейские лидеры и такие структуры, как Постоянный совет ОБСЕ, осуждают Россию за справедливое возмездие». «Лицемерие и двойные стандарты в действии», — подчеркнул парламентарий.

Против выступили депутаты от «Справедливой России» Владимир Гартунг и Елена Драпеко, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Гартунг позже сообщил, что это произошло по ошибке, и связал это с техническими неполадками. По его словам, он и Драпеко голосовали «за».

В обращении депутаты призвали «всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты».

Парламентарии также призвали потребовать «безотлагательно прекратить предоставление военного, материального и финансового снабжения нелегитимного режима [президента Украины Владимира] Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора».

«Виновники, соучастники преступлений против человечества и подстрекатели к преступлениям против человечества должны быть привлечены к ответственности и неизбежно понести наказание», — сказано в документе.

Парламентарии убеждены, что «неонацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения».

В документе говорится, что в ночь на 22 мая 2026 года по общежитию и учебному корпусу педагогического колледжа в Старобельске ЛНР был нанесен удар. В результате атаки дронов ВСУ погиб 21 учащийся, а ранения и увечья получили 65 детей и молодых людей, отмечается в обращении.

Удар по гражданскому объекту ночью, когда студенты в общежитии спали, свидетельствует о «преднамеренном характере действий заказчиков и исполнителей чудовищного преступления, не имеющего срока давности», подчеркивают авторы инициативы.

Обращение будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ШОС, Европейский парламент, а также в парламенты стран мира, уточнили RTVI в комитете ГД по международным делам.

Кроме того, его направят в Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Парламент стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, Межпарламентскую ассамблею Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Центральноамериканский парламент и Парламент МЕРКОСУР.