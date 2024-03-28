Киев и Варшава «близки к решению» вопроса с импортом украинского зерна в ЕС, который умудрился поссорить соседей. О прогрессе заявил польский премьер Дональд Туск после переговоров с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем. Сейчас отношения между странами переживают не лучшие времена. А все из-за того, что украинская агропродукция беспошлинно попадает на рынки стран ЕС. На этом фоне по всей Европе и, в частности, в Польше не прекращаются протесты фермеров. Чем закончились переговоры в Варшаве и какие варианты обсуждают в Брюсселе — в материале RTVI.

С прибытием в Варшаву

Между Польшей и Украиной не прекращается «сельскохозяйственная война», причиной которой стал практически бесконтрольный сухопутный ввоз на территорию Евросоюза украинского зерна и другой сельхозпродукции. На восточном фланге ожесточенное противостояние возглавила Польша, в частности, фермеры, на которых приходится наибольший удар в экономическом плане.

И вот, чтобы хотя бы немного сгладить углы в двусторонних отношениях, в Варшаву прибыла украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Впрочем, глава канцелярии польского премьера Дональда Туска Ян Грабец предупредил: от переговоров не стоит ждать глобальных изменений.

«По итогам этих переговоров трудно ожидать какого-либо прорыва, какого-либо конкретного соглашения, например, по вопросам сельского хозяйства. Мы все еще ведем диалог, обе стороны — по крайней мере, на сегодняшний день — не полностью удовлетворены», — сказал он накануне встречи польскому агентству PAP.

Грабец добавил, что Варшава твердо поддерживает законные требования фермеров касательно защиты польского рынка, хотя и понимает проблемы Украины.

Тем не менее, премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции со своим визави заявил, что стороны «близки к решению» проблемы импорта украинского продовольствия.

«Это касается количества продуктов, которые могут поступать в Польшу: как только мы его определим, мы приблизимся к тому, чтобы транзит не нарушал польский рынок», — сказал глава кабмина.

2 мая Еврокомиссия ввела временный запрет на импорт в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию некоторых украинских агрокультур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника). Власти этих пяти стран утверждали, что из-за беспошлинного ввоза в Евросоюз зерно из Украины оседает у них и тем самым наносит ущерб местному агросектору. Ограничения действовали до 15 сентября, после чего Варшава, Будапешт и Братислава ввели односторонние рестрикции. При этом отмечалось, что они не касаются транзита. Однако украинское зерно все равно оседало в этих странах, в частности, в Польше. Из-за этого польские дальнобойщики и фермеры начали устраивать массовые протесты, а также блокировать пункты пропуска на польско-украинской границе.

Как писал RTVI, самые активные из польских аграриев объединились в движение «Обманутая деревня». Они перегораживали тракторами приграничные с Украиной КПП, создавая гигантские пробки из фур, и даже забросали яйцами министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика вместе с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.

В польском сейме даже проводили расследование в связи с продажей украинского «технического зерна» под видом польской пшеницы трем крупным мукомольным заводам, сообщало Radio ZET. Речь шла о зерне, предназначенном для производства биотоплива, клеев и красок, но не для употребления в пищу. «Наше правительство заставляет поляков есть хлеб из молотых насекомых?» — возмущались депутаты.

Украинское зерно — далеко не единственная тема, которую обсудили Киев и Варшава. Как ранее рассказала замглавы правительства Украины Ирина Верещук, наиболее важные сферы — это безопасность и оборона. В фокусе двусторонних переговоров также остаются энергетика, здравоохранение, образование и социальная помощь.

Дональд Туск на той же пресс-конференции отметил, что Киев может и дальше, бесспорно, рассчитывать на Варшаву в том, что касается финансовой помощи, вооружения, а также дипломатической поддержки в вопросах вступления Украины в ЕС и НАТО.

Что предлагают европейцы

Тема украинского зерна волнует не только отдельные государства Восточной Европы, но и весь Евросоюз, где не прекращаются протесты местных аграриев. Несмотря на то, что многих в странах ЕС возмущает «зеленый курс», который педалирует Брюссель, сельхозпродукция из Украины играет не последнюю роль в народном недовольстве.

На этом фоне страны-члены объединения пытались решить, стоит ли продлевать украинскому сельхозсектору чрезвычайный и беспрепятственный доступ на свои рынки. Изначально предполагалось, что представители государств ЕС придут к компромиссу до саммита Евросоюза 21—22 марта, однако Польше, Франции и Венгрии не понравился итоговый текст. Эти страны призвали к дальнейшим ограничениям на импорт украинской продукции.

«Соглашение по-прежнему не такое, каким мы хотели его видеть», — сказал тогда министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно. Он подчеркнул, что солидарность с Украиной на фоне продолжающегося военного конфликта с Россией не стоит осуществлять за счет «чрезмерной дестабилизации» европейских рынков.

Но даже после того, как первую попытку продлить отмену таможенных тарифов с Украиной согласовали 20 марта, ее отклонил Европарламент. Депутатам ЕП не понравилось, что в предложении нет условий, которые бы возобновляли действие пошлин, если поток украинской сельхозпродукции станет чрезмерным.

И вот, спустя неделю послы стран ЕС все же смогли согласовать компромиссный вариант, который предложила Бельгия.

«Послы ЕС согласовали новый компромисс по продлению торговых мер для Украины, обеспечив одновременно сбалансированный подход к поддержке Украины и защите рынков Евросоюза», — говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter).

По информации СМИ, новый вариант предполагает, что тарифы и квоты в отношении кур, яиц, сахара, овса, кукурузы, всех видов крупы и меда вернутся, если объем их импорта в страны Евросоюза превысит показатели второй половины 2021 года, то есть до начала вооруженного конфликта на Украине. В случае одобрения «поблажки» для Украины будут действовать до июня 2025 года. Как пишет Reuters, изначально предполагалось, что пошлины вновь начнут действовать, если импорт будет выше среднего уровня 2022-го и 2023 годов.

При этом обновленный вариант не включает потенциальных ограничений на пшеницу, несмотря на требования Франции, Польши и Венгрии, отмечает агентство Bloomberg.

В Париже и Варшаве подчеркивали: меры необходимо ужесточить, чтобы сельскохозяйственная продукция Евросоюза не стала неконкурентоспособной. Вместе с тем Украина и другие страны объединения настаивают, что импорт не сильно влияет на рынки ЕС.

Тем не менее, Киев все равно может потерять примерно €331 млн экспортных доходов, пишет Politico. Однако, если бы в проект внесли пункты, на которых настаивали Франция и Польша, потери были бы в разы большое — €1,2 млрд.

Теперь чтобы это решение вступило в силу, его должны официально утвердить в Европарламенте и Совете ЕС на уровне министров, причем до 5 июня.