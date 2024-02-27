Европу охватила эпидемия протестов фермеров, которые продолжаются несколько месяцев. Демонстранты не ограничиваются перекрытием дорог. 26 февраля в европейском квартале Брюсселя, когда там проходила встреча глав минсельхоза стран ЕС, разгорелась битва между полицией и аграриями — одни применяли водометы и слезоточивый газ, а другие использовали сено, навоз и сигнальные ракеты. Чем вызвано недовольство сельхозработников и чем они недовольны в разных странах Западной и Южной Европы — в материале RTVI.

Саммит и горящие покрышки

С самого утра 26 февраля Брюссель находился в напряжении, предвкушая массовую демонстрацию фермеров, недовольных аграрной политикой и «зеленым» курсом Брюсселя и как следствие — ростом цен, налогов и дешевыми импортными продуктами питания. Местные власти предупредили жителей о готовящихся протестах, рекомендовали не пользоваться своими машинами, а пересаживаться на общественный транспорт. При этом вокруг европейского квартала, где находится здание Европарламента, установили колючую проволоку и противотанковые заграждения.

Однако эти меры не смогли остановить разгневанных аграриев, которые пригнали около 900 тракторов, чтобы выразить свое недовольство. Спустя несколько часов в городе начались стычки с полицией — протестующие стреляли из сигнальных ракет, врезались в баррикады, поджигали груды шин, а также разбрасывали навоз и метали в полицейских солому. Правоохранители, в свою очередь, начали стрелять из водометов и использовать слезоточивый газ. Без жертв такое обойтись не могло — пострадали трое полицейских.

Причем это не первая манифестация фермеров в столице Евросоюза — подобное уже происходило три недели назад. Пока 1 февраля проходил саммит глав стран ЕС, аграрии разжигали костры и закидывали здание Европарламента яйцами. Досталось и памятнику британскому промышленнику XIX века Джону Кокериллу: протестующие снесли с постамента одну из пяти статуй на площади Люксембург.

После той демонстрации председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила снять с рассмотрения законопроект об использовании пестицидов в сельском хозяйстве. Документ предполагал, что к 2030 году оно снизится на 50%.

Фермеры в том числе недовольны тем, что импортные продукты питания, которые оказываются на полках стран ЕС, как правило, дешевле, чем произведенные дома, ведь на них не распространяются более жесткие требования Евросоюза. На этом фоне особое внимание приковано к соглашению ЕС — МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), которое также может наводнить Европу дешевой продукцией из Латинской Америки. Тем не менее, в ЕС признают: одна из крупнейших в мире торговых сделок, обсуждение которой длится с 1999 года, вряд ли дойдет до логичного финала до выборов в Европарламент этим летом.

В конце февраля политики продолжили обсуждать меры, чтобы хоть немного остудить пыл европейских аграриев. В частности, главы минсельхоза ЕС по итогам саммита призвали увеличить финансирование схемы субсидирования Совместной сельскохозяйственной политики (САР) на €60 млрд в год. Сейчас на эту программу приходится около €386,6 млрд из €1,21 трлн общего бюджета Евросоюза на 2021—2027 год.

Испанское недовольство

Одновременно с Брюсселем протесты прошли в столице Испании. По информации газеты El Mundo, на демонстрации в Мадриде под лозунгом «Нашим концом будет ваш голод» собрались 20 тыс. человек и сотня тракторов. При этом правительственная делегация сообщила о примерно 5 тыс. протестующих. В качестве одного из способов показать свое негодование аграрии выбрали сожжение чучел премьер-министра Педро Санчеса и министра сельского хозяйства Луиса Планаса.

Фермеры также выкрикивали «Объединенная сельская местность никогда не будет побеждена» и «Отправляйся в Марокко, Педро Санчес». Вторая речевка связана с марокканскими помидорами черри, которые продаются в королевстве намного дешевле, чем местного производства. 14 февраля аграрии перекрыли автомагистраль А-44 в Вента-де-ла-Нава, открыли грузовик и выбросили томаты из Марокко.

Испанские фермеры присоединилась к общеевропейскому движению 6 февраля и стали блокировать движение на трассах по всей Испании. Аграрии королевства предъявляют схожие с остальными странами претензии — высокие цены на дизельное топливо, электроэнергию и удобрения, которые, по сути, обнуляют всю прибыль от продажи продукции. К тому же Испания столкнулась с последствиями засухи, которые также сильно ударили по местному сельскому хозяйству.

Немного особняком стоит противостояние с Францией на рынке вина. В октябре 2023 года французские виноделы на границе с Испанией устроили акцию протеста против дешевизны ввозимого из соседнего королевства алкоголя. Жертвами стали 24 тыс. литров розового вина, которые демонстранты вылили из остановленного грузовика, а после такая же учесть постигла и 10 тыс. бутылок игристого. Аналогично поступили и испанцы — 8 февраля провинции Сьюдад-Реаль (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) фермеры вылили 25 тыс. литров французского алкоголя.

100 французских претензий

Единым фронтом против «зеленой» политики Евросоюза выступают и французы, причем в конце прошлой недели они попали в поле зрения многих мировых СМИ. Утром 24 февраля протестующие прорвались в павильон Международного сельскохозяйственного салона в Париже. Тогда там находился президент Франции Эммануэль Макрон, он должен был открывать выставку.

Недовольные аграрии пытались подойти к тому месту, где глава государства проводил переговоры с представителями фермерских профсоюзов, но были оттеснены службами безопасности. Не обошлось и без стычек, толпа закидывала полицию землей, сеном и яйцами, а также призывала отказать поддержку фермерам и отправить Макрона в отставку.

Французский лидер, в свою очередь, пытался успокоить разъяренных протестующих, — мол, так они «не помогут никому из своих коллег». Позже он выступил за то, чтобы в рамках подготовки нового закона, регулирующего отношения между субъектами продовольственного сектора, установить «минимальные цены», которые позволят защитить сельскохозяйственные доходы. Президент также отметил, что аграрный кризис нельзя решить за несколько часов.

Протесты фермеров в Пятой республике, где очень развит аграрный сектор, начались еще 18 января. Демонстранты предъявили властям свыше 100 претензий. В частности, они касались налоговых льгот на дизельное топливо, «нечестной конкуренции» и обязательства выделять 4% пахотных земель под агроэкологическую инфраструктуру («живые изгороди», канавы, пруды), которое ввел Евросоюз.

Ну и в связи с вином тут припоминают принятое еще в августе решение. Тогда сообщалось, что минсельхоз Франции и ЕС направят €200 млн на программу поддержки виноделов, которая предусматривает уничтожение скопившихся излишек продукции.

Экономия по-немецки

Протесты в ФРГ начались еще раньше — в декабре 2023-го. Местные фермеры то и дело перекрывают бульдозерами трассы и устраивают «марши на Берлин». Поводом для тракторных демонстраций стала вероятность того, что аграриев лишат скидок на дизельное топливо и налоговых льгот.

В ноябре прошлого года выяснилось, что в бюджете Германии образовалась дыра в €60 млрд, а взять средства из фонда для ликвидации последствий пандемии COVID-19 уже было неоткуда. Тогда-то и появилась идея сократить льготы на покупку сельхозтехники, а заодно отменить скидки на дизель. По задумке, это привело бы к экономии €480 млн и €440 млн бюджетных средств соответственно.

Однако из-за вспыхнувших массовых протестов правительство решило поэтапно отменять эти льготы — и то не полностью. Но такое решение не устроило немецких фермеров, так что демонстрации продолжились. В январе институт исследования общественного мнения Civey провел опрос для издания Spiegel. Выяснилось, что около двух третей жителей Германии понимают, почему фермеры выходят протестовать, 29% ответили, что не понимают этого.

Порой немцев вдохновляли соседи — голландцы, где в прошлом году бунтарям из «Фермерских сил самообороны» (Farmers Defence Forse) удалось даже перекрыть подъезды к аэропорту города Гронинген — самого крупного на севере Нидерландов. Их примеру последовали крестьяне в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии, Баварии, Баден-Вюртемберге и других немецких землях.

Негодующая Европа

Протесты аграриев проходят и в других странах. Так, греческих фермеров волнует, как руководство страны будет выплачивать компенсацию стихийных бедствий, накрывших страну в 2023-м. Сезон лесных пожаров, а затем наводнения, вызванные циклоном «Элиас» и штормом «Даниэль», уничтожили посевы, десятки тысяч сельскохозяйственных животных, а также повредили или разрушили большую часть сельхозоборудования. В итоге аграрии вышли на протесты, требуя 100% возмещения потерь урожая, а также вложенного капитала.

От засухи пострадала и Португалия. Власти страны 31 января объявили о выделении €500 млн чрезвычайной помощи для фермеров, чтобы избежать протестов, которые на тот момент уже бушевали в нескольких странах Европы. Однако аграрии все равно вышли на демонстрации для получения гарантий, что поддержка отрасли будет ежегодной и стабильной.

Во многих странах, к примеру, в Нидерландах и Дании, фермеры негодуют именно из-за «зеленой» политики Евросоюза. А их итальянские коллеги вообще решили направить Еврокомиссии письмо, в котором потребовали не вмешиваться во внутренние дела страны.

«Фермеры и вообще все сельхозработники находятся в кризисном состоянии, потому что рентабельность производства падает, закупочные цены не растут, а наоборот, снижаются. Они работают в ноль, а то и в минус», — подчеркнул в беседе с RTVI ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По словам эксперта, такая ситуация сложилась как из-за внутренней политики стран Европы, где сейчас бушуют протесты, так и из-за конкуренции внутри Евросоюза. Это во многом произошло в силу «непродуманной, безумной политики», а именно — «зеленого» курса, который взял Брюссель. Федоров напомнил, что теперь фермерам приходится отказываться от удобрений, пестицидов, а также оставлять под паром 4% пашен.

Собеседник RTVI назвал происходящее в Европе «эффектом домино», так как после Германии демонстрации стали охватывать все больше стран Евросоюза, докатившись до Южного Средиземноморья — Португалии и Испании. При этом без корректировки сельскохозяйственной политики на уровне ЕС ситуацию вряд ли получится урегулировать, считает Сергей Федоров.

«Думаю, Евросоюзу все-таки придется так или иначе умерить свои «зеленые» аппетиты, которые сейчас уже напоминают безумие, опуститься на землю и как-то скорректировать свои экологические устремления», — заключил эксперт.