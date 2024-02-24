В Париже протестующие фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон Международного сельскохозяйственного салона, который проходит в экспоцентре Порт-де-Версай. Как указывает издание Le Parisien, в этот момент туда прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон должен был открыть сельскохозяйственную выставку в 9:00 по местному времени (11:00 мск), однако это произошло только в 10:30 (12:30 мск) из-за того, что несколько сотен протестующих фермеров прошли внутрь экспоцентра. Внутри между демонстрантами и охраной начались потасовки. Участники протестов кидали в полицейских яйца, сено и землю.

По данным Le Monde, митингующие пытались подойти к проходам, где Макрон проводил переговоры с представителями фермерских профсоюзов, однако были оттеснены службами безопасности мероприятия. Вскоре стычки прекратились, после чего демонстранты начали скандировать лозунги с требованиями отправить Макрона в отставку и оказать поддержку фермерам.

Макрон призвал фермеров не мешать проведению Международного сельскохозяйственного салона и прекратить беспорядки.

«Я обращаюсь ко всем фермерам: вы не поможете никому из своих коллег, разгромив стенды, вы не поможете никому из своих коллег, сделав проведение мероприятия невозможным», — заявил президент Франции.

Впоследствии посетителей допустили во все павильоны кроме того, в котором находится президент.

На брифинге, который демонстрировался в эфире телеканала BFMTV, Макрон заявил, что понимает причины недовольства аграриев, но указал, что власти не могут разрешить сложившийся кризис за несколько часов.

Протесты французских фермеров начались в середине января на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов и увеличения потока сельскохозяйственной продукции с Украины. Демонстранты выдвинули правительству более 100 претензий. В частности, все крупные профсоюзы потребовали, чтобы власти взяли на себя больше обязательств для избежания «нечестной конкуренции».

На фоне протестов власти заявили о намерении пойти на некоторые уступки фермерам. В частности, речь идет об отказе от повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. Кроме того, по данным Le Monde, Макрон намерен в ближайшие недели законодательно утвердить показатель себестоимости продукции в каждом секторе, который будет служить в качестве минимальной цены, позволяющей гарантировать доходы фермеров.