Осада Парижа, тысячи тракторов в центре Берлина и блокировка дорог к Брюсселю стали реальностью январских дней в Европе. Недовольство европейской сельскохозяйственной политикой, которая диктует строгие экологические требования Евросоюза и сопряжена с экономическими потерями, вывело фермеров Еврозоны на многочисленные пикеты и протестные акции. Чем обернулись бунты аграриев — в материале RTVI.

Германия

15 января в центре Берлина возле Бранденбургских ворот прошла крупнейшая акция протеста, на которую прибыло почти десять тысяч фермеров на примерно пяти тысячах тракторов. Организаторами протестных мероприятий выступил Германский союз фермеров (DBV). Фермеров также поддержали многие водители грузовиков.

Канцлер Германии Олаф Шольц и другие представители партий правительственной коалиции призвали демонстрантов сесть за стол переговоров. В частности, Шольц выступил с обращением о необходимости нахождения компромисса между фермерами и федеральным правительством. При этом, министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что если постепенно отменять льготы на дизельное топливо, то это не нанесет ущерба сельскому хозяйству. Акции протеста продолжились.

29 января в Германии фермеры на 30 тракторах перекрыли подъезд к порту Бремерхафена, который является вторым по объемам перевалки грузов в ФРГ. Как сообщает Welt, в местной полиции акцию назвали спонтанной, о планах организовать ее ничего известно не было.

Как пишет Welt, причиной протестов стало решение немецкого правительства прекратить субсидирование сельскохозяйственного дизельного топлива и остановить практику освобождения от уплаты транспортного налога на сельхозтехнику. По оценке Министерства финансов ФРГ, подобные решения помогли бы экономить для бюджета 480 миллионов евро ежегодно.

Когда же в ответ на эту меру начались протестные акции, парламентарии несколько скорректировали правила, постановив, что льготы будут отменяться не сразу и не в полном объеме. Но немецких аграриев это также не устроило, поэтому протесты продолжились.

Франция

Протесты фермеров во Франции начались 18 января. Недовольные аграрии выдвинули правительству список из более чем 100 претензий. В частности, все крупные профсоюзы хотят, чтобы власти взяли на себя больше обязательств во избежание «нечестной конкуренции», а Евросоюз отказался от наложенного на фермеров обязательства выделять 4% пахотных земель под агроэкологическую инфраструктуру (живые изгороди, канавы, пруды), передает Le Monde.

После этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь посетил несколько ферм, но его заявления не удовлетворили бастующих. В частности, Атталь пообещал скидки на покупку дизельного топлива для сельскохозяйственной техники, отказ от увеличения налога на топливо и упрощение ряда бюрократических процедур.

В поддержку фермеров выступили и местные экоактивистки. «Наша сельскохозяйственная система больна. Наши фермеры теряют работу. Каждый третий француз не ест каждый день», — прокричали они после того, как 28 января облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре.

Профсоюз фермеров FNSEA и организация «Молодые сельхозпроизводители» (Jeunes Agriculteurs — JA) анонсировали 29 января масштабную протестную акцию и блокаду Парижа. Работники сельского хозяйства более чем из десяти городских департаментов и регионов заявили о намерении начать бессрочную осаду столицы из-за повышения налогов, роста цен на топливо для спецтехники, за экологические стандарты, вводимые во Франции и ЕС, а также из-за импорта дешевого зерна и мяса птицы с Украины.

Как передает французское издание Le Monde, блокировка нескольких основных автомагистралей Парижа началась, как и планировалось, примерно в 14.00 по местному времени. За началом акции наблюдали полицейские и жандармы. В общей сложности к наблюдению за обстановкой привлекли около 15 тысяч сотрудников правопорядка для пресечения нарушений.

По информации газеты, фермеры готовы оставаться в осаждении несколько дней, если их требования не будут услышаны и выполнены правительством. Аграрии планируют установить теплогенераторы, туалеты и мангалы, чтобы провести на участке минимум три дня. В общей сложности FNSEA и JA пообещали установить восемь блокировочных пунктов на основных автомагистралях в нескольких километров от Парижской кольцевой дороги, сообщает Le Monde.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг, 1 февраля в Брюсселе, кризис в сельскохозяйственной отрасли. По информации газеты Le Monde, будут также обсуждаться новые меры поддержки европейских фермеров.

Бельгия

Местные фермеры присоединились к протесту аграриев во Франции. Мероприятия с блокировкой дорог начались 27 января в Галле, передает телеканал VRT. На следующий день фермеры заблокировали распределительный центр сети супермаркетов Colruyt в Галле. 28 января в районе Дауссуле прибыло уже почти 400 тракторов для блокировки дорог. Фермерам удалось перекрыть автомагистрали E411 Брюссель-Люксембург и E42 Монс-Льеж.

К утру 29 января 100 тракторов перекрыли четыре автострады страны. Федеральная дорожная полиция Бельгии предупредила, что на внешней кольцевой дороге Брюсселя в Рюисбруке, Галле и Хейзингене зафиксированы серьезные пробки. Фермеры заявляют, что хотят продолжать свои действия до тех пор, пока правительство не пойдет на уступки.

Как и их коллеги во Франции и Германии, фермеры в Бельгии протестуют в том числе против строгих европейских экологических норм. Европарламентарии требуют больших инвестиций в климат и окружающую среду, но эти правила стоят денег. Издержки производства растут, но прибыли, наоборот, становится меньше. В результате многие фермеры чувствуют, что их работа больше не окупается.

Как сообщило местное издание Le Soir со ссылкой на Молодежную федерацию фермеров, бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в начале февраля, если власти не пойдут им навстречу.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и федеральный министр сельского хозяйства Давид Кларенваль запланировали встретиться 30 января с местными фермерами для обсуждения актуальных вопросов и разрешения ситуации с блокировкой дорог.