Две экоактивистки утром 28 января швырнули банки с супом в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая выставлена в парижском Лувре. Шедевр живописи защищен пуленепробиваемым стеклом, поэтому не пострадал, уточняет Le Monde.

Забрызгав защитное стекло супом, женщины пролезли под ограждение и встали рядом с картиной, после чего одна из них сняла куртку, продемонстрировав окружающим свою белую футболку с надписью «Riposte Alimentaire».

Riposte Alimentaire (Food Response) — ответвление экогруппы Dernier Rénovation, оно себя как «кампанию французского гражданского сопротивления с целью радикально измененить общество» на климатическом и социальном уровне. Riposte Alimentaire является частью «сети групп протеста» А22 в 12 странах мира, включая Just Stop Oil в Великобритании. «Мы последнее поколение, способное предотвратить социальный коллапс», — говорится на сайте движения.

«Что важнее, искусство или право на здоровое и устойчивое питание? Наша сельскохозяйственная система больна. Наши фермеры теряют работу. Каждый третий француз не ест каждый день», — скандировали активистки, прежде чем их окружили сотрудники службы безопасности музея.

В Лувре оперативно приняли антикризисные меры, выведя всех людей из зала, где экспонируется полотно Леонардо да Винчи и организовав там уборку.

Движение Riposte Alimentaire направило в AFP пресс-релиз, в котором взяло на себя ответственность за акцию и подчеркнуло, что обливание «Моны Лизы» супом — это «начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех: социальное обеспечение для устойчивого питания».

«Мона Лиза, как и наше наследие, принадлежит будущим поколениям. Никакая причина не может оправдать нападение на нее!» — прокомментировала инцидент министр культуры Франции Рашида Дати на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Мона Лиза» («Джоконда») — одно из самых известных произведений живописи в мире. С 2005 года оно защищено бронированным стеклом, поскольку уже неоднократно становилось объектом вандализма. Например, в мае 2022 года в него швырнули кремовый торт.

Молодой активист, который это сделал, при посещении музея замаскировался под пожилую женщину-инвалида, поскольку людям с ограниченными возможностями позволяется приближаться к картине вплотную. Сначала мужчина попытался разбить защитное стекло, а когда понял, что это невозможно, измазал его тортом и разбросал вокруг лепестки роз.

Выставленные в известных музеях произведения искусства нередко становятся объектами вандализма и посягательств со стороны различных активистов. Несколько таких инцидентов произошли в 2022 году: