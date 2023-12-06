6 декабря прошел месяц с тех пор, как польские дальнобойщики заблокировали КПП на границе с Украиной, из-за чего по обе стороны образовались многокилометровые пробки из фур, украинским водителям приходится ночевать в заснеженных полях, и уже двоим это стоило жизни. «Поляки взяли в заложники украинскую экономику», — заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, обвинив Варшаву в нежелании разрешить кризис. В свою очередь, протестующие грозят с четверга 7 декабря ужесточить забастовку, если власти Польши не защитят их от украинских конкурентов. Ну, а польское правительство бессильно, поскольку оно еще не сформировано. Подробности — в материале RTVI.

Что происходит на границе

«Первое, на что обратил бы внимание украинец, въехавший в Польшу в прошлом году, — это группы волонтеров, которые встречали измученных беженцев теплой едой и одеждой, предлагали им комнаты и автобусы для бесплатной перевозки в города по всей Польше. Теперь первое, что замечают украинцы, — это огромная очередь грузовиков, ожидающих пересечения пограничного пункта пропуска Дорохуск из-за блокады, которую польские дальнобойщики начали 6 ноября», — пишет Politico.

Как передает репортер издания, «протестующие разбили лагерь в палатках, припорошенных снегом, греются у костров в открытых бочках, в то время как [украинские] водители, одетые в защитные жилеты, стоят у своих грузовиков, курят и смотрят на мигающие синие огни полицейских машин».

По словам замминистра инфраструктуры Украины Сергея Дергача, «водители вынуждены ждать в открытом поле без надлежащих запасов продовольствия и туалетов». Пробка на польской стороне растянулась на 50 километров, в ней скончались уже два украинских водителя (польская полиция подтверждает гибель одного человека).

«Хаос с грузовикам на польской границе сигнализирует о напряженности вокруг интеграции Украины в ЕС. Поляки возмущены тем, что украинцы «подрезают» их в разных секторах — от грузоперевозок до продуктов питания», — признает Politico.

Чего требуют польские дальнобойщики

Польские дальнобойщики заблокировали своими фурами четыре из восьми дорожных переездов на границе, в том числе самый загруженный погранпереход с Украиной — Медыка — Шегине. Протестующие ограничили движение в обоих направлениях возле трех переездов и только в направлении Украины у четвертого, сообщало агентство Reuters. Для коммерческих рейсов они самовольно ввели квоту — примерно один грузовик в час. Исключения делают лишь для гуманитарных грузов, скоропортящихся продуктов и военных поставок из Польши на Украину.

Главное требование польских водителей — отменить режим беспрепятственного пересечения границы для украинских конкурентов и вернуть систему выдачи взаимных разрешений на въезд. Операторы автомобильных перевозок между Украиной и ЕС получили льготы вскоре после 24 февраля 2022 года. Поляки обеспокоены тем, что украинцы с тех пор зарегистрировали около 12 тысяч новых транспортных компаний. «Мы не можем вернуться к системе разрешений, поскольку потеряли все другие границы для нашего экспорта, — пояснял Сергей Деркач. — Но [польские] дальнобойщики не желали нас слушать. Некоторые из них сказали, что они уже достаточно нам помогли, и теперь им нужно кормить свои семьи. Поэтому они просто встали и покинули переговоры».

Поляки требуют облегченной процедуры прохождения границы для своих порожних грузовиков — чтобы их не приходилось регистрировать в украинской электронной системе маркировки в порядке общей очереди.

По данным польской транспортной отрасли, в 2023 году украинские грузовики пересекли польскую границу почти 900 тысяч раз, в то время как до начала вооруженного конфликта на Украине в Польшу въезжало около 180 тысяч грузовиков за целый год.

Какие есть подвижки

Несмотря на взаимные обвинения, Киев и Варшава все же пытаются договориться. Так, 4 декабря первые 30 пустых грузовиков все же проехали через пункт пропуска Угриново — Долгобычив. Он специально открылся для оформления грузовых транспортных средств весом более 7,5 тонн, которые следуют из Украины в Польшу порожняком.

Кроме того, сотрудники Государственной налоговой администрации начали проверять на границе документы у водителей грузовиков. После этого количество украинских фур с гуманитарной помощью заметно сократилось. В Комитете защиты перевозчиков Польши настаивают, что машин стало гораздо меньше якобы из-за мошенничества украинских перевозчиков, которые пытались подделывать накладные и выдавать свои грузы за гуманитарные.

Между тем и в Киеве, и в Брюсселе обвиняют в кризисе польское правительство и требуют от него немедленно вмешаться. «Хотя я поддерживаю право людей на протест, весь Европейский Союз (не говоря уже об Украине) не может быть взят в заложники блокированием наших внешних границ. Точка», — заявила еврокомиссар по транспорту, румынский политик Адина Вэлян.

Однако польские власти не в силах ничего сделать. «Польше трудно реагировать из-за политической неопределенности, вызванной выборами в прошлом месяце», — признает Politico. Сейчас в Польше действует технический кабинет во главе с Матеушем Моравецким из формально выигравшей партии «Право и справедливость». Именно поэтому президент Анджей Дуда наделил его правом первым попытаться сформировать правительство. Но поскольку «ПиС» не получила парламентского большинства, сейм, как ожидается, за это правительство не проголосует. Тогда право создать коалицию перейдет, скорее всего, к лидеру оппозиции Дональду Туску, «писовцы» же просто тянут время.

«Это означает, что в Польше вряд ли появится стабильное правительство до середины декабря, что осложняет усилия по поиску решения спора дальнобойщиков», — признает Reuters.

Чего хотят польские фермеры

Польские протесты начались с забастовок местных фермеров, которые теперь присоединились к дальнобойщикам возле погранперехода Медыка. Как рассказывал RTVI, украинское зерно стало фактором внутренней политики в Польше. Ровно за месяц до парламентских выборов, 15 сентября, истек срок временного запрета Еврокомиссии на ввоз украинского зерна в Польшу, а также в Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию. Этот запрет был уступкой со стороны Еврокомиссии пяти странам Центральной Европы.

Когда в феврале 2022 года начался вооруженный конфликт на Украине, они оказались главными транзитерами украинской сельхозпродукции в ЕС и на другие внешние рынки. В мае 2022 года ЕС отменил пошлины и квоты на поставки украинского зерна через эти пять стран. Причем речь шла не только о транзите, но и об упрощенном импорте. Вскоре там начался переизбыток украинской аграрной продукции, к тому же более дешевой. Местные фермеры оказались перед угрозой разорения.

После долгих переговоров Брюссель пошел им навстречу и 3 мая 2023 года ввел временные ограничения на ввоз четырех наименований — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. Запрет продлевался, однако с сентября Брюссель перестал искусственно сдерживать украинский импорт. При этом Киев обязался ввести усиленные меры по контролю за товаропотоком, чтобы у соседей не возникло проблем.

Это не убедило Варшаву, и они в одностороннем порядке ввели запрет на ввоз украинского зерна. А польские активисты из движения «Обманутая деревня» несколько раз перегораживали тракторами приграничные с Украиной КПП и даже забросали яйцами министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика вместе с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.