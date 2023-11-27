Польские перевозчики и фермеры 27 ноября начали круглосуточную блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) «Медыка — Шегини» — одного из самых загруженных на границе Польши и Украины. Как сообщает агентство Reuters, таким образом они продолжили акцию протеста, в результате которой более тысячи грузовиков на несколько дней застряли в многокилометровых очередях.

До 26 ноября движение на этом пункте пропуска блокировали с 10:00 до 21:00 мск. По информации польской пограничной службы, сейчас время ожидания грузовиков на пересечение границы в Медыке составляет 91 час. По словам протестующих, на этом КПП пропускается два грузовика в час, исключение делается только для автомобилей с гуманитарной помощью и военными грузами.

Украинские власти заявили, что протест наносит ущерб хрупкой экономике страны в период военного времени, препятствует экспорту и мешает поставкам на Украину товаров первой необходимости, в частности бензина.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они недовольны ужесточившийся конкуренцией после либерализации условий перевозок между Украиной и странами Евросоюза. Протестующие требуют вернуть ограничения на лицензии для украинцев, которые были сняты ЕС после начала Россией военной операции, и довести их количество до уровня, который фиксировался до начала Россией военной операции.

В начала ноября издание Politico писало, что протесты польских дальнобойщиков вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги. Согласно информации транспортной отрасли Польши, за год украинские грузовики пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению со 180 тыс. автомобилями до февраля 2022 года.

В среду, 22 ноября, бастующие перевозчики заявили, что продолжат блокировать польско-украинскую границу до 1 февраля 2024 года. К ним также присоединились польские фермеры, которые выступают против поставок дешевой украинской продукции на местный рынок.

Спустя два дня посольство Украины направило ноту в МИД Польши с требованием разблокировать движение грузовиков на границе двух стран после того, как два украинских водителя умерли в очереди перед КПП «Корчева — Краковец».

Наличие проблемы на границе с Польшей из-за протестов признал и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine, однако он заверил, что у Киева есть план по разрешению сложившейся ситуации.