Из-за того, что западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям на территории России, СВО фактически превратилась в настоящую войну. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что у Украины нет рычагов воздействия на Россию.

«Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что те, кто хорошо понимает ситуацию, осознают бессмысленность подобных попыток.

По словам Пескова, динамика на фронте с каждым днем становится хуже для Киева, а военнослужащие ВС России наступают.

«Наши войска продвигаются. Константиновка — это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты», — отметил он.

3 июля президенту Владимиру Путину доложили о переходе Константиновки под контроль российских войск. Киев утверждает, что город до сих пор остается под его контролем. По данным Генштаба России, Украина в боях за населенный пункт потеряла около 13,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, Минобороны России предложило украинской стороне 6 июля временно прекратить обстрелы для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ.

Помимо этого, представитель Кремля назвал терроризмом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.

«Главное — не риторика, а действие киевского режима. Действие носит террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК, не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима», — подчеркнул он.

Глава пресс-службы президента РФ добавил, что в этих условиях Москва должна понимать: Киев «способен на все».

Отдельно Песков высказался по поводу украино-польских отношений. По его мнению, в Польше всегда хватало тех, кто «всегда были не прочь поживиться украинской территорией».

«Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной», — сообщил он.

Ранее Песков заявлял, что Россия остается открытой к урегулированию политико-дипломатическим способом: по его словам, еще в 2022 году Москва предпринимала в Стамбуле усилия для завершения конфликта, однако «после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс дело снова вернулось на военный трек».