Израильская армия строит систему земляных валов, отделяющую контролируемую ею территорию — более половины сектора Газа — от остальной части анклава. Об этом сообщает Associated Press, проанализировав спутниковые снимки.

По оценке агентства, за последние месяцы построено более 23 км — это больше половины длины самого анклава (около 40 км в длину и 11 км в ширину, где живут свыше 2 млн палестинцев). Часть валов проходит через населенные пункты, разрушенные во время боевых действий.

Израильская армия подтвердила AP строительство барьера в районе так называемой желтой линии — рубежа, к которому войска отошли по условиям соглашения о прекращении огня, заключенного с ХАМАС в октябре 2025 года при поддержке США. Линия задумывалась как временная — до дальнейшего отвода израильских сил.

Центральное командование США, контролирующее соблюдение перемирия, и возглавляемый президентом Дональдом Трампом «Совет мира», который должен со временем курировать ситуацию в Газе, комментировать строительство не стали.

Также израильские военные сообщили AP, что создали вдоль линии «зону безопасности», оснащенную разведывательными и техническими средствами; маршрут барьера и то, насколько далеко его планируют продлить, раскрывать отказались. По словам военных, цель сооружения — предотвратить проникновение и защитить израильских военных и жителей приграничных с Газой населенных пунктов.

Строительство ведется быстрыми темпами. На юге сектора один из участков с 11 по 15 июля 2026 года вырос примерно с 500 м до 2,4 км — почти на 2 км. Он отделяет контролируемые Израилем руины Рафаха от Аль-Маваси, где находятся одни из крупнейших палаточных лагерей для палестинцев.

Если работы продолжатся в том же направлении, этот участок может соединиться с почти непрерывным 17-километровым отрезком от Хан-Юниса до окрестностей города Газа. Его начали возводить в феврале. С 21 июня по 7 июля строители добавили более километра рядом с израильской военной базой на руинах Бани-Сухейлы.

Несколько разрозненных валов также появились на севере сектора Газа, возле практически разрушенного Бейт-Лахии. Их высота неизвестна. По данным AP, местами сооружения, по-видимому, выходят за пределы желтой линии.

Большая часть населения Газы сейчас сосредоточена в прибрежной зоне к западу от нее. Многие живут в переполненных палаточных лагерях и зависят от гуманитарной помощи.

На контролируемой Израилем стороне спутниковые снимки показывают масштабное разрушение застройки. По данным агентства, военные снесли бульдозерами или взорвали большинство зданий, практически уничтожив несколько населенных пунктов и Рафах, где до войны жили более 250 тыс. человек. На их месте появились новые дороги и военные базы; серьезно пострадали и сельскохозяйственные земли. Израильская армия утверждает, что уничтожает инфраструктуру, использовавшуюся ХАМАС.

Точный маршрут желтой линии не был закреплен ни в соглашении, ни в публичных заявлениях израильских и американских властей. На местности она также обозначена непоследовательно. Армия заявила AP, что намерена четче разметить рубеж, чтобы уменьшить число опасных столкновений и не допустить ущерба непричастным людям.

По данным агентства, израильские силы открывали огонь по палестинцам, приближавшимся к линии или пересекавшим ее. Среди погибших были дети и другие мирные жители, которые, предположительно, могли не знать, где проходит рубеж. Израильская армия утверждает, что стреляет по тем, кого считает боевиками, угрожающими ее военнослужащим. Некоторые солдаты рассказывали AP, что не всегда знают, по кому ведут огонь, и получают приказ убивать любого, кто пересекает линию.

С начала перемирия израильские силы убили более 1,1 тыс. палестинцев, пишет AP. Большинство из них погибли при авиационных ударах и атаках беспилотников. Израиль заявляет, что целью были боевики. За тот же период в результате нападений палестинских вооруженных групп погибли пять израильских военнослужащих.

По условиям соглашения Израиль должен в дальнейшем отвести силы к границам сектора, после чего их предполагается заменить международным контингентом безопасности. Однако выполнение договоренностей уже несколько месяцев не продвигается. Координатор перемирия, бывший дипломат ООН, связывает это с тем, что ХАМАС не разоружился. Переговоры о порядке сдачи оружия не принесли заметного результата, а движение, в свою очередь, обвиняет Израиль в нарушении соглашения.

Конфликт начался 7 октября 2023 года: тогда вооруженные группы во главе с ХАМАС напали на израильские населенные пункты. Погибли около 1200 человек, преимущественно мирные жители; еще 251 человека захватили в заложники.

Израиль в ответ начал масштабную военную операцию, которая продолжается до сих пор. По данным Минздрава Газы на момент публикации AP, с начала войны погибли более 73 тыс. человек. Ведомство входило в структуру недавно распущенного правительства, контролировавшегося ХАМАС. Оно не разделяет погибших на гражданских и участников вооруженных формирований, но утверждает, что около половины жертв составляют женщины и дети. Структуры ООН и международные организации в целом считают ведущийся министерством подробный учет достоверным.