Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам картельного сговора в отношении трех нефтетрейдеров — АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». Все трое входят в число крупнейших участников торгов на Петербургской бирже. Ведомство установило, что их совместные действия могли напрямую влиять на стоимость топлива на внутреннем рынке.

Основанием для возбуждения дела стали результаты внеплановых выездных проверок. «В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», — отметили в ведомстве.

По данным службы, трейдеры систематически координировали свои действия на биржевых торгах, в результате чего им удавалось выкупать весь объем топлива, который был выставлен на продажу. В ФАС заявили, что действия трейдеров могли ограничивать доступ к нефтепродуктам для добросовестных участников рынка и напрямую влиять на цены топлива на внутреннем рынке.

Если вина нефтетрейдеров будет доказана, им грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.

Расследование разворачивается на фоне острого топливного кризиса. Как писал «Коммерсантъ», в Москве, Ленинградской области и многих других регионах РФ введены лимиты на отпуск топлива. На заправках «Татнефти» один автомобиль может получить не более 20 л бензина или 40 л дизеля, у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа ограничения мягче — 90—100 л. По данным торгов на Петербургской бирже, стоимость бензина Аи-95 подошла к историческому максимуму — 81,6 тыс. рублей за тонну.

По данным газеты, сообщения об ограничениях на продажу топлива поступают из разных регионов — от Смоленска до Челябинска и от Санкт-Петербурга до Самары, а на перебои в поставках жалуются участники рынка по всей стране. В наиболее тяжелой ситуации, по данным издания, находится Крым: в Севастополе с 13 июня купить топливо можно только на девяти АЗС.

«Сейчас на своих заправках мы бензином не торгуем, потому что складские остатки полностью закончились. У кого-то запасов было больше, поэтому они еще продолжают работать, у кого-то — меньше. Проблема в том, что наш поставщик прекратил отгрузки, и мы просто не смогли закупить топливо», — рассказала «Ъ» председатель Саратовского союза независимых автозаправок Екатерина Савкина. Она добавила, что проблема с поставками возникла не сегодня и сохраняется уже некоторое время.

Одна из причин дефицита — атаки беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. В ответ на сокращение предложения правительство разрешило ряду НПЗ производить для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса «Евро-5» с показателями, соответствующими стандарту «Евро-3». Содержание серы в бензине выросло в 15 раз — с 10 до 150 мг/кг, в дизельном топливе — в 35 раз, с 10 до 350 мг/кг. Это послабление ввели осенью 2025 года, а в мае 2026 года продлили на новый срок.

Экс-депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с RTVI отметил, что эта мера лишь усугубляет положение водителей. «Двигателям будет нанесен технический вред, а людям, соответственно, финансовый ущерб», — сказал он.

По его словам, при длительном использовании такого топлива возможны проблемы не только с топливной системой, но и с системой впрыска, а также сокращение ресурса двигателя.

На прошлой неделе Минэнерго сформировало штаб для решения проблем с поставками топлива на юге страны. Накануне, 15 июня, в ведомстве заявили, что вместе с Минсельхозом уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, новые и приграничные регионы, проблемы с логистикой решаются в рабочем режиме.