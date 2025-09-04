Россия и Азербайджан смогут уладить все накопившиеся между ними проблемы только после того, как только лидеры двух стран начнут диалог. Об этом RTVI заявил лидер азербайджанцев на Урале, председатель «Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала» Видади Мустафаев.

«Считаю, что лидеры должны между собой договориться и найти какой-то общий язык. Только так возможен выход из ситуации. Это [улучшение взаимоотношений между россиянами и азербайджанцами в России] произойдет только в том случае, если в сложившейся ситуации [стороны] пойдут друг другу на уступки», — сказал он.

Мустафаев сообщил, что новое руководство азербайджанской общины на Урале полностью сосредоточено на исправлении ошибок, допущенных при бывшем лидере диаспоры Шахине Шыхлински (Шахлинском).

«Все это время, в течение 20 лет правления Шахлинского, народ находился под гнетом. Никто особо не развивался, ничего не делал. Какие-то мероприятия проводились, чтоб пустить пыль в глаза той же администрации, еще кому-то. Развивалась только его семья, больше никто», — заявил собеседник RTVI.

В начале сентября стало известно, что в Екатеринбурге старейшины и авторитетные представители разных групп азербайджанцев выбрали Мустафаева своим лидером. Это произошло после того, как Шыхлински был заочно арестован по делу об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Мустафаев тогда заявил 66.RU, что было решено упразднить понятие диаспоры, так как оно «исчерпало себя». Также он сообщил, что на своем посту планирует заниматься воспитанием молодежи, так как им «никто не объяснял, что такое хорошо, и что такое плохо»: «Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства».

По словам Мустафаева, работа Шыхлински на посту главы диаспоры была полностью провалена, а «все преференции он клал себе в карман».

О напряжении в отношениях Баку и Москвы

Взаимоотношения России и Азербайджана обострились после того, как в декабре 2024 года азербайджанский пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. Погибли 38 человек, в основном — граждане Азербайджана. Впоследствии президент республики Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден в результате «обстрела с земли» в небе над Россией.

Новое ухудшение отношений произошло после того, как летом в Екатеринбурге силовики задержали около 50 уроженцев Азербайджана по делу об убийствах и покушениях в 2001-м, 2010-м и 2011 годах. При этом двое задержанных — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались. После этого Азербайджан начал задержания российских журналистов на территории страны и объявил о прекращении сотрудничества в некоторых областях.

4 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что освобождение российских граждан стало бы «важным шагом на пути к нормализации» в отношениях между Россией и Азербайджаном.