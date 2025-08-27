В ухудшении отношений Москвы и Баку «виновата геополитическая устремленность» Азербайджана, который хочет быть партнером Турции в ее планах по «созданию Великого Турана» (продвигаемая Анкарой концепция объединения тюркоязычных стран). Так в беседе с RTVI первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отреагировал на слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева о том, что республика «не несет ответственности за ухудшение отношений» с российской стороной.

О чем заявил президент Азербайджана

Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что позиция России по ситуации с рухнувшим в Казахстане самолетом азербайджанской компании AZAL вызывает в Баку «огромное разочарование и недовольство». Глава республики сообщил, что произошедшее с этим бортом — это «трагическая ошибка», ответственность за которую, по его мнению, несет российская сторона.

Президент Азербайджана привел в пример ситуацию в 2020 году, когда был сбит российский вертолет. По его словам, тогда он лично «немедленно позвонил президенту России и принес извинения».

«Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России мы не увидели. То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью. И они до сих пор не говорят, что случилось», — сказал Алиев.

Глава республики заявил, что произошедшее сильно ударило по диалогу двух стран, подчеркнув при этом, что азербайджанская сторона «не хотела ухудшения этих отношений».

«Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа. <…> Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться. Что это за отношение? <…> Это был беспрецедентный акт против нашего народа», — сообщил он.

«Ему выгоднее дружить против России, чем дружить с Россией»

Затулин заявил RTVI, что «с каждым днем в речах президента Алиева проступает все больше представление о том, кем по отношению к России является Азербайджан», и то, насколько «адекватно» в республике оценивают ситуацию, сложившуюся в двухсторонних отношениях. Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин принес своему азербайджанскому коллеге извинения за то, что «этот инцидент произошел в нашем воздушном пространстве».

«Алиев, который последнее время упражняется в поздравлениях Зеленскому, жестах по отношению к украинскому режиму, мог бы на самом деле озаботиться тем, что инцидент с азербайджанским самолетом произошел в тот момент, когда Украина атаковала дронами территорию Северного Кавказа. За день до этого, например, погибла женщина во Владикавказе, которая отстоит от зоны боев на 1 тыс. км», — сказал парламентарий.

Потерпевший в Казахстане крушение самолет компании AZAl должен был приземлиться в Чечне, которая в этот момент подверглась атакам со стороны украинских беспилотников, напомнил Затулин.

«Это всё. Президент Алиев мог бы вспомнить, но он предпочитает на это не обращать внимания. А [российский] вертолет был сбит сбит азербайджанской армией демонстративно в тот момент, когда Азербайджан предпринимал свою военную акцию “Нагорный Карабах”», — подчеркнул собеседник RTVI.

Кроме того, продолжил Затулин, в 2023 году в Карабахе были «убиты из засады» российские миротворцы, в том числе старшие офицеры.

«Я не знаю ни о каких по этому поводу компенсациях, никаких по этому поводу серьезных изменениях со стороны Азербайджана. Они тоже были неопознанными, как вертолет, который был сбит. Это была акция устрашения нашего контингента, и она была целенаправленной, а что бы по этому поводу ни говорили пользу в Азербайджане, это была попытка скрыть происходящее. Это если разбираться в деталях», — заявил он.

По мнению Затулина, сейчас Азербайджану после операции в Карабахе, а также трехсторонней встречи с Арменией и США в Вашингтоне удалось решить вопрос, который назревал давно: «пробить то ли Зангезурский коридор, то ли маршрут Трампа через территорию Армении».

Депутат добавил, что благодаря этому у Турции появилась возможность проложить постоянный маршрут в Азербайджан по армянской территории, «отсекая и перекрывая всякие возможные коридоры между Ираном и Россией» через Армению.

«В ухудшении отношений виновата геополитическая устремленность Азербайджана. Прежде всего, это желание выступать партнером Турции в ее политических планах, которые не ограничиваются Зангезурским коридором, а направлены на создание Великого Турана», — заявил Затулин.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это «очень тесные контакты Азербайджана с Израилем на антииранской основе», подчеркнул парламентарий. По его мнению, Алиев «в своих выступлениях, не стесняясь, пытается внести разлад в руководстве Ирана, подчеркивая, что его в данном случае партнером, которого он ставит выше других, является президент Ирана, поскольку тот азербайджанец».

«И вот этот вот розыгрыш национальной карты для Ирана носит чрезвычайно опасный характер. <…> То есть как будто бы он не знает о сложившейся уже десятилетиями системе управления в Иране, в которой главным верховным лидером является, как мы знаем, Али Хаменеи, а Пезешкиан является президентом Ирана. Важное лицо, безусловно, но президент Ирана — подчиненное лицо по отношению к Верховному руководителю. Всё это сознательно господин Алиев игнорирует, и я полагаю, что это не случайно. По моим представлениям, Ильхам Алиев настроен антиирански, и это почва для его контактов и с Израилем, США», — считает он.

Израиль, как и «определенные круги» в США, сейчас рассматривают Азербайджан «как плацдарм против Ирана», в то время как Баку «пытается провести разницу между азербайджанцами в Иране и иранцами в Иране», заявил Затулин.